I nuovi corsi della Bazzara Academy dedicati alla scoperta dei segreti del caffè nella splendida capitale dell’espresso

La primavera porta con sé tante novità ed ecco che la Bazzara Academy, una delle più rinomate accademie europee nella splendida cornice del palazzo liberty Casa Cassab di Trieste, annuncia le date dei nuovi corsi di formazione dedicati all’affascinante mondo del caffè.

I corsi si terranno presso l’Academy nella sede della storica torrefazione triestina in via Battisti 1 e saranno un vero e proprio viaggio nel mondo del caffè. Verranno guidati direttamente dall’esperto di controllo qualità, selezione e miscelazione del caffè, Marco Bazzara, Q Arabica Grader, Project manager sensoriale e Direttore Academy dell'accademia Bazzara. Saranno strutturati su diversi livelli, sono rivolti sia ad appassionati che a professionisti e offrono la possibilità di imparare divertendosi, raggiungendo quell’esperienza che è in grado di salvaguardare e diffondere la cultura del caffè di qualità.

Due settimane di formazione alla scoperta di tutti i segreti del caffè, dalla selezione del verde passando per le fasi di tostatura, analisi sensoriale, diversi tipi d’estrazione fino ad arrivare alle tecniche di un perfetto Barista.

I corsi

Nel dettaglio, la SCA Foundation Camp sarà una straordinaria occasione per potersi addentrare nell’affascinante e complesso universo del caffè con i moduli della SCA - Specialty Coffee Association. Il corso si terrà dal 9 al 13 maggio 2022 dalle 10:00 alle 17:00.

La Cup Taster Week è la “settimana del degustatore”, un’occasione unica dove sarà possibile approfondire tutti i segreti dei corsi: Green, Roasting e Sensory della SCA, con approfondimenti su temi trattati durante il prossimo QGrader in Bazzara. Per partecipare è necessario ottenere i diplomi di livello base di tutti i moduli SCA. Il corso si terrà dal 16 al 21 maggio 2022 dalle 10:00 alle 17:00.

Come accennato, in autunno sarà poi la volta del corso QGrader, una settimana di alta specializzazione durante la quale si alterneranno prove di analisi visiva, olfattiva e gustativa a lezioni teoriche su ogni aspetto che riguardi la selezione, la tostatura e l’assaggio del caffè.

Situata nel cuore di Trieste, per eccellenza città capitale dell’espresso, l’accademia è dotata di laboratorio di degustazione, aula didattica, sala torrefazione, macchine da caffè all’avanguardia e attrezzature professionali di ultima generazione che contribuiscono ad arricchire corpo, mente e anima di chi desidera conoscere e formarsi su un mondo in continua evoluzione e che offre un ampio ventaglio di possibilità professionali e di crescita personale.

La Bazzara Academy è stata la prima struttura in Italia certificata come SCA Premier Training Campus per tutti i moduli del Coffee Skills Program. Entrambi i corsi, di una settimana ciascuno, si terranno in presenza. Per partecipare e per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo email academy@bazzara.it.