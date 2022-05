Giovani verso il futuro: il nuovo corso di orientamento al lavoro e alla vita

Al via il nuovo corso di formazione organizzato da Enaip Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste "Giovani verso il futuro: accompagnamento verso la realizzazione dei tuoi progetti di vita personale o professionale": il percorso, facente parte del progetto Attiva Giovani, si avvierà il 23 maggio 2022 e si concluderà il 30 giugno 2022.

Il corso: informazioni utili

Il corso è rivolto ai giovani residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia con un'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti, disoccupati e che non frequentano un percorso di studi o formativo. Partecipare può essere un'occasione utile per avere uno spazio di accoglienza e ascolto dei tuoi bisogni, idee, sogni o proposte da realizzare.

L'obiettivo è dare tutti gli strumenti necessari per attivare i giovani all'interno della comunità potenziando le conoscenze del territorio e le opportunità di sviluppo, avvicinandoli così al mondo del lavoro e delle professioni.

In una prima fase sarà possibile realizzare una valutazione delle competenze in tuo possesso per poterle poi incrociare con un'offerta formativa e non, coerente con le tue risorse e i suoi progetti di vita personale o professionale. Sarai accompagnato/a attraverso le diverse attività esperienziali del progetto Attiva Giovani, condividendo momenti informativi sulle opportunità del programma e attivando momenti di orientamento per la realizzazione dei tuoi progetti personali o professionali.

Inoltre, sarai seguito/a da un tutor/orientatore/coach/mentor, con incontri individuali o in piccoli gruppi che potranno iniziare in qualsiasi momento ed essere organizzati in base alle necessità di ciascuno, secondo un calendario concordato via via tra le parti. Gli incontri potranno svolgersi anche online.

Per maggiori informazioni vai alla pagina del corso: Enaip Fvg.