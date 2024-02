“Love is...”, nel cuore di Trieste un imperdibile evento firmato Bazzara per celebrare l’amore

La festa degli innamorati è alle porte e anche Trieste si prepara a celebrare l’amore e le sue mille sfaccettature con iniziative romantiche pensate per chi vive la vita con passione. In occasione della settimana di San Valentino, Bazzara, in collaborazione con Mapo Fusion Bakery - via Carducci 39/d, ha pensato ad un modo speciale per onorare tutti gli innamorati: un dolce caffè di qualità da assaporare e condividere con la persona che ci fa battere il cuore, la famiglia o gli amici di sempre.

“Love is...”

Dal 12 al 17 febbraio 2024, settimana di San Valentino, imperdibile l’evento “Love is...” per festeggiare questo nobile sentimento che è motore dell’anima in tutte le sue forme, per Bazzara l'amore per il caffè, non solo da condividere al bar per una pausa veloce, per offrirlo alla nostra dolce metà o anche ad amici e colleghi, ma anche l'amore per la cultura del nero elisir e la curiosità di scoprire tutti i suoi più interessanti e appassionanti segreti.

Per l’occasione, nel cuore di Trieste, da Mapo Fusion Bakery, sarà possibile trovare e degustare in esclusiva una miscela a tema: Aromamore di Bazzara Caffè, un caffè aromatico e suadente che vi farà innamorare al primo sorso, ideale per gli amanti dell’espresso italiano ma con un’intensità speziata e un aroma accattivante che vi lascerà senza fiato. La stupenda acidità fruttata dona spiccate note di freschezza che si fondono in intensi sapori: dal gusto di cacao alla dolce amabilità dell’albicocca secca. Il retrogusto persiste, evidenziando ghiotte fragranze di croccantino alla nocciola e caramello. Insomma, un momento dedicato alla dolcezza del palato da condividere insieme alle persone del cuore.

Coffeelovers, un corso regalo come premio speciale

Tutti i clienti di Mapo Fusion Bakery che completeranno la tessera, che propone dieci caffè ad un prezzo speciale, nella settimana di San Valentino (12-17 febbraio), riceveranno un dono speciale: un coupon con invito per partecipare ad un esclusivo corso di gruppo offerto da Bazzara Caffè che si terrà in centro città presso la rinomata Bazzara Academy in via Battisti 1. Sono invitati a partecipare sia i clienti più affezionati che posseggono già la tessera caffè di Mapo, sia nuovi appassionati che avranno la possibilità di acquisire la tessera e consumare i caffè nella stessa settimana. Per ogni tessera completata entro il 17 febbraio, si riceverà un coupon con QRcode tramite il quale sarà possibile iscriversi al corso di approfondimento sul caffè.

Il corso di gruppo dal titolo Coffeelovers avrà una durata di 1 ora e 30 minuti e verrà guidato direttamente dall’esperto Marco Bazzara, Sensory project manager e Academy Director della Bazzara Academy. Dedicato a tutti i coffee lovers e a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze sul mondo del caffè, durante il corso si potrà fare una degustazione del perfetto espresso italiano insieme ad una interessante pratica olfattiva con aromi, infine si arriverà alla corretta valutazione sensoriale del nero elisir.

L’iscrizione al corso sarà possibile tramite il QRcode posto sul buono rilasciato da Mapo Fusion Bakery. Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: academy@bazzara.it.

Bazzara vi aspetta numerosi dal 12 al 17 febbraio da Mapo Fusion Bakery per celebrare insieme l’amore sorseggiando l’esclusiva miscela Aromamore.