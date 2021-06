Tecniche di programmazione: al via il corso gratuito con possibile inserimento in azienda

Al termine del percorso formativo gratuito "Tecniche di programmazione in ambiente MS .NET con C#" verrà valutato il possibile inserimento in azienda tramite contratto di lavoro commisurato alla professionalità di ogni candidato/a

Per il potenziamento del proprio organico, l'azienda Gruppo Euris Spa cerca nuove figure da formare preliminarmente tramite corso gratuito volto a sviluppare le competenze relative alla programmazione software in ambiente Microsoft .NET con il linguaggio di programmazione C#.

Il corso di formazione "Tecniche di programmazione in ambiente MS .NET con C#", organizzato da Enaip Fvg e che prenderà il via presumibilmente dal 28 giugno al 29 ottobre 2021, con una durata complessiva di 450 ore di cui 314 di aula/laboratorio e 136 ore di stage, offrirà a Trieste (via dell'Istria 57) l'opportunità di intraprendere un percorso proposto dal Gruppo Euris Spa in collaborazione con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione Fvg e Enaip Fvg. Al termine del percorso formativo verrà valutato il possibile inserimento in azienda tramite contratto di lavoro commisurato alla professionalità di ogni candidato/a.

I requisiti per partecipare

Possono partecipare al corso tutte le persone iscritte al Programma PIPOL. Sarà possibile accede previo superamento della selezione coordinata dal Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione Fvg e i responsabili del recruitment di Gruppo Euris spa.

Prerequisiti preferenziali per la partecipazione al corso sono:

possesso di un diploma tecnico o di una laurea in ambito tecnico/scientifico o informatico (informatica, matematica, fisica, ingegneria, statistica, ecc.);

buon livello di utilizzo del personal computer e forte interesse verso la programmazione informatica e l’ambito ICT, maturato anche in ambiti informali e/o attraverso approfondimenti personali;

conoscenza di base della lingua inglese;

conoscenza dei concetti di base della programmazione e degli elementi relativi alla programmazione ad oggetti.

Argomenti del corso

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione Fvg e consente di acquisire le conoscenze e le competenze per sviluppare applicazioni attraverso l’utilizzo del linguaggio C# in ambiente Microsoft .NET. Tra i contenuti proposti:

Sviluppo applicazioni .NET Based, con linguaggio di programmazione C#, orientate al full stack Web Application development.

Acquisizione di best pratice di programmazione (OOP, Design Pattern, Principi SOLID).

Approfondimento dei DBMS quali SQL Server.

Sviluppo API (REST piuttosto che SOAP).

Problem Determination e Problem Solving.

Ciclo di vita del software.

Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

Come partecipare

Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura direttamente al Servizio Preselezione del Centro per l’Impiego di Trieste tramite il link che sarà reperibile sul sito https://offertelavoro.regione.fvg.it/. Per i candidati ammessi al corso è prevista l’iscrizione al programma PIPOL e la sottoscrizione del Piano di Azione Individuale (PAI) con l'indicazione dell'operazione specifica.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per maggiori informazioni o per iscriverti clicca qui (Enaip Fvg).