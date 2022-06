Web Marketing: al via il corso per diventare professionista della comunicazione online

Al via a fine giugno il corso gratuito "Tecniche di Web Marketing" promosso da IAL FVG. Il percorso avrà una durata complessiva di 250 ore e ti permetterà di diventare un professionista della comunicazione e del marketing digitale, entrambe aree diventate fondamentali nel mercato del lavoro. Al fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, per l'iscrizione non è richiesta la marca da bollo.

Requisiti

Possono partecipare al corso tutte le persone iscritte al programma Pipol. I partecipanti dovranno aver acquisito le competenze logico-matematiche di base e dimostrare una padronanza della lingua italiana almeno del livello A2 del Quadro Comune Europeo per l'apprendimento delle lingue.

Contenuti del corso

La formazione permetterà di utilizzare al meglio l'enorme potenziale che i Social Media mettono oggi a disposizione attraverso i nuovi canali di comunicazione multimediale, su piattaforme che consentono lo scambio tra le parti e danno vita a quella che viene definita l'era del Social Customer. Ma anche effettuare ricerche di mercato e utilizzare le diverse variabili del marketing per l'elaborazione di un piano che comprenda anche un'analisi previsionale dei risultati, dei costi e dei benefici. Tra i vari argomenti verranno trattati:

questioni giuridiche ed etiche (ad esempio, EU Privacy and Electronic Communications Directive, rischi di frode dell'inserzionista, ecc.);

tecniche di marketing dei motori di ricerca (ad esempio, ottimizzazione del motore di ricerca);

tecniche di marketing su dispositivi mobili (ad esempio, basati sulla localizzazione del target, codice QR);

tecniche di marketing su social media;

tecniche di marketing via e-mail (ad esempio, pubblicità via chat);

tecniche di marketing di visualizzazione (ad esempio, personalizzazione dei contenuti attraverso i cookie);

concetti principali di web marketing come web presence e web audience;

stili di scrittura, strumenti, brochure e presentazioni, - comunicazioni istituzionali / opinione pubblica;

scrittura per l'utente e per Google, e-mail, sito web, newsletter;

l'utilizzo delle applicazioni mobile nella PMI italiana;

l'inserimento di immagini, di documenti e di opere audiovisive nel sito;

elementi di strategia aziendale e strategia di marketing;

i mercati e il marketing;

strumenti e tecniche di targeting: analisi di attrattività e competitività;

strategie di posizionamento: definizione dei mercati obiettivo e del posizionamento dei prodotti;

lo sviluppo del piano di marketing: dall'analisi all'azione;

e tanto altro ancora, per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata di IAL FVG.