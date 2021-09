Contributi per attività culturali e didattiche per le Università della terza età e della libera età

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi per attività culturali e didattiche istituzionali per le Università della terza età e della libera età, relativi all'anno accademico 2021/2022. Ecco come e quando fare domanda

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi per attività culturali e didattiche istituzionali per le Università della terza età e della libera età, relativi all'anno accademico 2021/2022. Il termine per la presentazione delle domande è il 2 ottobre 2021. Le domande di contributo per spese di investimento, invece, vanno presentate entro domani, 3 settembre 2021.

Intervento 1

Il primo intervento consiste nella concessione di Contributi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali. I contributi possono essere utilizzati per l’organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, nonché per l’utilizzazione delle strutture a ciò destinate, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi e visite di istruzione connessi con l’attività, per l’acquisto di libri, di riviste, di giornali e di altro materiale didattico.

Il Bando per la concessione dei contributi relativi all'anno accademico 2021/2022 più la modulistica necessaria sono pubblicati nella pagina dedicata della Regione (clicca qui). Il termine per la presentazione delle domande scade il 2 ottobre 2021.

Intervento 2

Il secondo intervento consiste nella concessione di contributi per le spese di progettazione per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della Legge regionale 41/2017. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello. L’ammontare dei contributi, commisurato al costo dei progetti, è determinato in misura forfettaria in un importo comunque non eccedente i 1.500,00 euro. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all’attività di progettazione per prestazioni rese dal personale dipendente e da consulenti esterni e fornitori di servizi. Qui maggiori informazioni.

Intervento 3

Infine, il terzo intervento consiste nella concessione di contributi per spese di investimento da destinare a interventi edilizi e all'acquisto di arredi e attrezzature. I contributi sono concessi in misura massima non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salva eventuale minore percentuale di finanziamento in applicazione della vigente normativa in materia di Aiuti di Stato. L'importo massimo del contributo ammissibile per ciascuna domanda è pari a 100.000,00 euro per gli interventi edilizi e a 25.000,00 euro per l'acquisto di attrezzature e arredi. La graduatoria degli interventi risultati ammessi e finanziabili rimane in vigore per due anni solari e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse regionali che si rendono disponibili in tale lasso di tempo per le finalità del presente intervento. Per un maggiore approfondimento si rimanda al Bando.

Le domande per l'anno 2021 vanno presentate entro le ore 12:00 del 3 settembre 2021.

Le domande possono essere presentate dalle Università della terza età e della libera età in possesso dei seguenti requisiti:

operare senza fini di lucro;

avere sede legale e svolgere l’attività nel territorio regionale;

essere legalmente costituiti e possedere regolare atto costitutivo o statuto;

svolgere la propria attività da almeno un anno;

prevedere lo studio della realtà culturale, socioeconomica e artistica del Friuli Venezia Giulia;

avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell’attività svolta.

Inoltre, alla data di avvio delle attività finanziate, devono essere posseduti anche i seguenti requisiti:

disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;

rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;

essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati.

Il Bando e la modulistica per la presentazione della domanda è disponibile qui.

Per maggiori informazioni vai alla fonte (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).