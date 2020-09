Come ottenere la carta d'identità elettronica a Trieste

La carta d'identità elettronica (CIE) è una forma di identificazione digitale che viene utilizzata per l'identificazione personale. Si tratta di una smartcard in formato ID-1 con un microprocessore. Quest'ultimo contiene le informazioni già stampate sulla carta (come il nome o la data di nascita del titolare), la sua fotografia biometrica e le impronte digitali del titolare. La carta può essere usata per l'autenticazione online, come per la verifica dell'età o per servizi dell'amministrazione digitale.

Richiesta o rinnovo carta d’identità a Trieste

Il Comune di Trieste partecipa alla fase di avvio dell’emissione della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE). La normativa di riferimento stabilisce che il cittadino può chiedere la CIE al Comune nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione. Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno. Il nuovo documento non viene rilasciato tradizionalmente allo sportello, la consegna sarà effettuata all’indirizzo indicato dal richiedente, avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta allo sportello a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La nuova CIE, oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. In caso di rinnovo di una carta d’identità scaduta o che scadrà nei successivi sei mesi, primo rilascio, smarrimento, furto o deterioramento, si può prenotare il servizio fissando un appuntamento tramite il Call Center del Comune (040 6758810) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00, o presso lo sportello del centro civico negli stessi orari; o inviando una mail a prenota.cie@comune.trieste.it. Ai fini della richiesta è necessario essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune.

Documenti da presentare

fotografia per la carta di identità ;

i cittadini dell'Unione Europea devono presentare, anche, il passaporto o la carta di identità rilasciata dal proprio paese;

i cittadini extracomunitari devono presentare, anche, il passaporto e il permesso o la carta di soggiorno;

documento di identificazione o di riconoscimento (se se ne possiede già uno);

una foto formato tessera recente;

il tesserino sanitario o il codice fiscale.

Altre informazioni

Ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE verrà rilasciata la carta d’identità in formato cartaceo presso tutti i centri civici, senza appuntamento.

A richiesta la nuova CIE viene rilasciata in formato bilingue. La carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello. In caso di furto o smarrimento del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri). Ricordiamo, inoltre, che la CIE può essere rinnovata 180 giorni prima della naturale scadenza. Le carte la cui validità è stata prorogata di 5 anni possono essere rinnovate in qualsiasi momento, a richiesta del titolare.

Per il minore di anni 14, l'uso della CIE ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne ha la tutela. I genitori o il tutore possono autorizzare terzi ad accompagnare il minore all'estero con dichiarazione di accompagnamento resa alla Questura o alle Autorità Consolari. Sulla nuova CIE è prevista la stampa del nome dei genitori (o del tutore) sul retro della carta.

Il richiedente maggiorenne, cittadino italiano, dichiara direttamente allo sportello di non trovarsi nelle particolari condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto. Il minorenne, cittadino italiano, deve presentarsi allo sportello con entrambi i genitori, muniti di documento di identificazione valido o accompagnato dal tutore. In alternativa, è possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, purché munito della dichiarazione di assenso dell'altro genitore e della fotocopia di un documento di identità dello stesso.

Costi e validità

Il costo della Carta d'Identità Elettronica è di 22,00 euro, in caso di smarrimento del documento non scaduto è di 27,00 euro. La validità, invece, dipende dall'età del titolare:

minori di anni 3 - validità 3 anni;

minori di 18 anni - validità 5 anni;

maggiorenni - validità 10 anni.

Post Covid

Come si legge sul sito della Polizia di Stato, con la legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato previsto che tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

Ricordiamo e specifichiamo che in seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comune di Trieste comunica che gli uffici dei Servizi Demografici di passo Costanzi e dei centri civici decentrati sono accessibili su appuntamento. Ecco i recapiti utili per richiedere la carta d'identità elettronica: