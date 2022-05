Ex poliziotta ed assessore contro Liliana Segre, leghista nella bufera

"Ho commesso un’imperdonabile leggerezza con un post sciocco e senza senso per svariati motivi, formalizzerò le mie dimissioni al sindaco Pallotta". E' bufera sull'assessore del comune di Duino Aurisina Valentina Banco dopo le parole, pubblicate e cancellate poco dopo, apparse sui social dell'ex poliziotta. Non nuova a scivoloni del genere (il 13 luglio del 2020 aveva definito il presidente della Repubblica "comunista Pd voluto e governato da Napolitano"), la Banco ha poi fatto dietrofront chiedendo scusa. "Non è una giustificazione - così sui social - e mi rendo conto di aver espresso un concetto orribile da una parte e messo in difficoltà il mio partito e la mia coalizione.Non posso fare altro che chiedere scusa".

Dal canto suo la sindaca Daniela Pallotta, in piena corsa per le elezioni amministrative, ha mal digerito l'ennesima gaffe della Banco. "Non solo mi dissocio completamente, ma prendo le distanze dal post pubblicato da Valentina Banco. Si può e si deve avere rispetto per la Senatrice a vita Liliana Segre, per la sua storia personale, per il suo impegno civico, per il ruolo che ricopre rappresentando la nostra Repubblica. Voglio che sia chiaro in maniera inequivocabile che quanto scritto sui social, non rappresenta in alcun modo la posizione o il pensiero mio personale o della mia maggioranza, come è chiaro pensando che il mio partito a Trieste alla Senatrice ha conferito anche la cittadinanza onoraria. Come Sindaco mi scuso profondamente con la Senatrice Segre, questo episodio mi addolora, e non lo dimenticherò". Infine, tra gli inviti a non dimettersi quello del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che nella serata di ieri è finito nella bufera social per un commento sul terribile incidente che è costato la vita ad un giovane di 30 anni.