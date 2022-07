Attacco Pd sui lavori di piazza Foraggi: "Dipiazza ammetta gli errori"

TRIESTE - “Prima giugno, poi luglio, adesso ottobre: la galleria di piazza Foraggi come il tram, la Giunta fa annunci che poi puntualmente vengono smentiti dai fatti". A puntare il dito contro l'ultima proroga del cantiere della galleria di Montebello è Giovanni Barbo, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale. Il dem ironizza sulla presenza di "sola sfortuna" e afferma che "un imprevisto in un cantiere più capitare, ma così come è svelto a prendersi meriti non suoi, il sindaco ammetta i propri errori. Ammetta di essersi intestardito con l'idea di non chiudere la galleria durante i lavori e di aver ignorato il progetto già pronto che ha trovato nel 2016”.

"Ha perso anni e ci dice che andrà a guardare i cantieri"

Secondo il capogruppo del Pd la proroga al 31 ottobre significa "piena coincidenza con la ripresa delle scuole: ci auguriamo per il bene dei cittadini che si farà un'adeguata pianificazione degli altri interventi sulle strade della città, al contrario di questi mesi, con lavori in corso Italia, rotatoria in via dell'Istria ed ennesima chiusura di via Ginnastica. Evitiamo di ritrovarci altri cantieri a mettere ulteriormente in sofferenza le persone che devono spostarsi nelle aree limitrofe alla galleria. Dipiazza ha perso anni e ora che i nodi vengono al pettine ci dice che andrà a guardare i cantieri”.