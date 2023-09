Pd, Caterina Conti è la nuova segretaria regionale

TRIESTE - Caterina Conti, già segretaria provinciale di Trieste del Partito democratico, è stata eletta come nuova segretaria regionale, sostituendo Renzo Liva, che a fine aprile aveva riconsegnato il mandato. Conti ha vinto di un soffio, meno di un punto percentuale, la sfida con il sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi. "È di grande soddisfazione che in meno di 20 giorni, oltre 130 circoli del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia abbiano ascoltato le tesi dei candidati, discusso e votato", ha dichiarato il presidente della Commissione congressuale regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri. Per il presidente della Commissione “abbiamo celebrato una vera festa della democrazia, siamo l'unico partito che elegge in modo democratico e trasparente i propri dirigenti. Va riconosciuto il clima di fair play e anzi schiettamente amichevole che ha contraddistinto i confronti dei due candidati nei molti circoli in cui si sono presentati”.

Caterina Conti

“Grazie di cuore a tutte le iscritte e gli iscritti che hanno partecipato al congresso. Il Pd è un partito pieno di vita e di voglia di stare in campo, con le sue idee, i suoi valori, la sua identità forte e plurale", ha dichiarato Conti. "È stato un congresso bellissimo, ricco, politicamente e umanamente, abbiamo fatto confronti, ci siamo ascoltati, come fa una vera comunità. Da questo congresso dobbiamo ripartire più forti, uniti e più utili, per costruire l’alternativa non per fare testimonianza", ha continuato la nuova segretaria regionale. "Un grande grazie a Franco Lenarduzzi che ha contribuito a creare un bel clima, per un confronto leale e serio. Lavoreremo insieme, ripartiamo uniti”, ha concluso Conti.