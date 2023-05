Saluti romani al raduno per Grilz, Fedriga: "Scoccimarro si è dissociato pubblicamente"

TRIESTE - “Mi sembra si sia dissociato pubblicamente”. Lo ha dichiarato il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga in merito alle polemiche sorte dopo la partecipazione dell’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro al raduno in memoria del giornalista Almerigo Grilz. In quell’occasione i presenti (non Scoccimarro), hanno alzato il braccio in un saluto romano al grido di ‘Presente’. A margine di una conferenza stampa Fedriga ha ribadito che l’assessore della sua giunta ”non ha partecipato a quei saluti e non può essere responsabile per altri. Ha portato un fiore e si è dissociato pubblicamente, più di così non so cosa possa fare”.

Così la nota dell’assessore, inviata nei giorni scorsi in replica alle polemiche: "Ero lì con Laura Castellani, l'allora fidanzata di Almerigo, a portare un fiore. Lo rifarò anche l'anno prossimo come in passato dal 1988, per ricordare l'amico, anzi un fratello maggiore”.