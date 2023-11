Ecco Agrotur, l'evento che celebra il Carso, unendo Italia e Slovenia

Il Carso è un'area geografica transfrontaliera con un ricco patrimonio culturale e naturale. Diverse difficoltà, come la riduzione della produzione di prodotti locali che sono fondamentali per lo sviluppo del turismo sostenibile, rendono utile lo scopo del progetto Agrotur+, ovvero promuovere attività per lo sviluppo delle attività agricole e turistiche nell'area del Carso transfrontaliero, incoraggiando l'uso tradizionale del suolo lavorando a favore della protezione del patrimonio carsico, la conservazione della popolazione e la riduzione delle migrazioni.

Il progetto Agrotur+

Prodotti locali e turismo del Carso: il progetto Agrotur+ invita tutti gli appassionati ad incontrare gli esperti dell'Accademia del Terrano. Durante l'evento verranno presentate le principali novità scientifiche che riguardano i più tipici prodotti dell'agricoltura del Carso, come vino, prosciutto, brinjevec e miele. Si parlerà di caratteristiche alimentari e del loro impatto sulla salute. Gli esperti sono ricercatori dell'Istituto agrario sloveno e dell'Università di Trieste, oppure produttori specializzati dell'area transfrontaliera del Carso. Seguirà un laboratorio di degustazione guidata "Food Lab", dedicato ai due tesori gastronomici del Carso: terrano e prosciutto. Il progetto è co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma Interreg VI-A Italia- Slovenia.

L'evento che unisce Italia e Slovenia

Il progetto Agrotur+ è la continuazione di oltre un decennio di attività dei progetti Agrotur e Agrotur II. L'iniziativa sosterrà l'ulteriore sviluppo delle attività agricole e turistiche nella regione carsica transfrontaliera. Nei prossimi due anni verranno organizzati una serie di eventi transfrontalieri, di cui uno imminente a partire dall'Accademia del Terrano. Domani, 9 novembre 2023, l'evento dedicato in cui un panel di esperti discuteranno sull'impatto del consumo moderato di vino sulla salute umana, se il prosciutto del Carso meriti un posto in una dieta sana e le caratteristiche del Refosco e del Terrano nell'annata 2023. Verranno inoltre presentati il brinjevec e il miele del Carso.

Come accennato prima, l'incontro sarà seguito da un laboratorio di degustazione guidata Food Lab, il cui obiettivo principale è dimostrare la notevole adattabilità della varietà Terrano, un vino autoctono con una ricca storia e tradizione. Conoscendo e degustando vini provenienti dal versante sloveno e italiano del Carso, vinificati in modi diversi, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire la diversità e la complessità offerte da questo vitigno.

L'evento culinario riunisce Italia e Slovenia alla ricerca di somiglianze e differenze enologiche. Sarà un'occasione per esplorare come lo stesso vitigno possa essere espresso in modi unici e distintivi nelle diverse regioni carsiche, contribuendo a rafforzare i legami culturali e gastronomici nell'area transfrontaliera. Parallelamente, il workshop si concentrerà sull'analisi organolettica di diversi prosciutti stagionati secondo diverse metodologie. I partecipanti potranno così immergersi nella ricchezza e nella diversità sensoriale dei prosciutti del Carso, godendo di un'esperienza completa che coinvolge gusto e olfatto.

Il programma completo

L'evento si terrà domani, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 12.00 presso la Sala dei Cavalieri del castello di Štanjel a San Daniele del Carso.

Alle 11.30 - Registrazione dei partecipanti.

12.00 - Saluti iniziali.

12.10 - Presentazione del progetto con Klemen Lisjak, Kis.

12.20 - Vino e salute. L'influenza del consumo moderato di vino sulla salute umana con Sabina Passamonti, Units.

12.40 - Polifenoli nel Refosco e nel Terrano. Caratteristiche dell'annata 2023 con Klemen Lisjak e Andreja Vanzo, Kis.

12.55 - Il prosciutto del Carso, un alleato importante in una corretta alimentazione con Meta ?andek Potokar e Martin Škrlep, Kis.

13.10 - Il brinjevec del Carso tra tradizione e contemporaneità con Erik Sarki?, Brin.

13.25 - Il miele del Carso: il suo ruolo per la salute umana e in campo medico con Janko Bo?i?, BF.

13.40 - Pausa

14.00 - Food Lab Terrabi e Prosciutto: un patrimonio inalienabile del Carso con Robi Jakomin, Gal Carso e Vincenzo di Nuzzo, Onas.

15.00 - Conclusione dell'evento e networking.

Il numero di posti per il workshop Food Lab è limitato, l'ingresso è gratuito previa iscrizione a info@visitkras.info.