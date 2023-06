Appuntamento in Adriatico: al via l'evento che promuove il turismo nautico

"Appuntamento in Adriatico", giunto alla sua 35 edizione, farà ancora una volta tappa a Trieste. La manifestazione, nata per dimostrare la percorribilità e incentivare il turismo nautico lungo la costa Italiana dell’Adriatico, nel suo itinerario toccherà molte località e farà sosta anche a Trieste l'8 e 9 giugno.

A comunicarlo è il Vicepresidente Nazionale dell’Assonautica, Roberto de Gioia, uno dei promotori e ideatori di questo evento che nel corso degli anni ha monitorato e promosso la nascita di strutture adatte e adeguate a rendere percorribile, per ogni tipo di natante, la costa italiana. "Oggi, dopo che nel corso degli anni le strutture sono state realizzate - afferma de Gioia - vi è la possibilità che il turismo nautico possa affermarsi anche sulle nostre coste, dove l’offerta culturale, storica ed enogastronomica non è seconda a nessuno".

"A Trieste la carovana di barche e gli equipaggi faranno sosta per ben due giorni e l’Assonautica di Trieste sta preparando un programma che mira a far conoscere e valorizzare il nostro territorio". Lo conferma il Presidente dell’Assonautica di Trieste Antonio Paoletti che sottolinea l’importanza del diporto nautico e del suo sviluppo turistico nel contesto più ampio dell’economia del Mare e come questo possa generare un indotto economico se tradotto nella giusta combinazione mare-terra.

Le iniziative

La sosta a Trieste sarà occasione per presentare “Vedi dove ti porto “, iniziativa che si inserisce nel contesto più ampio de “L’Italia vista dal mare", progetto di Assonautica Italiana nato proprio per promuovere e valorizzare il turismo nautico in Italia e all’estero. Di grande interesse anche l’iniziativa dell’Assonautica di Trieste che, in collaborazione con la scuola Nautica “Accademia del Mare" organizza un incontro internazionale tra esperti di Italia, Slovenia e Croazia: un confronto sulle norme e sulle regole della navigazione in vigore in questi Stati. Un argomento che interessa da vicino tutti quelli che con la loro imbarcazione sono soliti solcare il mare dei tre Paesi.

L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà nella Sala Maggiore della Camera di Commercio, in Piazza della Borsa, venerdì 9 giugno alle ore 16.30.