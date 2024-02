Aromi e sapori in maschera: gastronomia, artigianato e intrattenimento nel cuore di Trieste

Trieste è pronta a festeggiare ancora una volta il Carnevale e celebrarne gli aromi e i sapori: in piazza Ponterosso, via Bellini e via Cassa di Risparmio dall’8 al 13 febbraio 2024 si svolgerà la mostra mercato “Aromi e sapori in maschera” con prodotti artigianali, specialità gastronomiche e animazioni dedicate ai bambini. Fino al 14 febbraio, San Valentino, compreso in piazza Ponterosso sarà collocato un grande cuore luminoso per i selfie di tutti gli innamorati.

Gastronomia, artigianato e intrattenimento

Per le vie del centro città, anche nel 2024, nei giorni della festa più allegra e colorata dell'anno, sarà possibile trovare un'ampia offerta di prodotti tipici e artigianato da varie regioni d’Italia e anche dall’estero. Le casette e gli stand che verranno allestiti in via Bellini, via Cassa di Risparmio e in piazza Ponterosso saranno aperti tutti i giorni con orario 9-21 e vedranno la partecipazione di operatori commerciali e artigiani provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna e anche da Croazia e Serbia.

Per tutta la durata del Carnevale si potrà passeggiare tra le bancarelle ricche di prodotti realizzati a mano (artigianato, cappelli colorati, palloncini, bigiotteria, foulard e molto altro) e assaggiare i prodotti tipici sia dolci che salati: hamburger, frico, arancine, specialità pugliesi, specialità serbe, frittelle, frittole e panini di vari tipi.

Saranno sei giornate all’insegna della gastronomia e dell’artigianato, con la possibilità di svariati assaggi gratuiti per tutti, ma soprattutto con momenti di intrattenimento interamente dedicati ai più piccoli. Non può essere Carnevale infatti se non ci sono momenti dedicati ai bambini. Essendo Carnevale soprattutto la loro festa, non potranno mancare intrattenimenti e animazioni per i più piccoli: durante i giorni di apertura della mostra-mercato è prevista infatti la presenza di Minnie, Topolino e dei Supereroi che, tra scherzi, frizzi, lazzi, giochi e risate, regaleranno alle mascherine alcuni piacevoli momenti di allegria.

A far divertire i bambini di tutte le età con giochi e spettacoli a tema ci sarà Ernesto Animazione che oltre a scherzi, risate e travestimenti, in questi giorni di festa animerà la piazza ogni giorno indicativamente dalle 10 alle 12 (tempo permettendo) con alcuni dei personaggi di film e fumetti più amati dai piccoli: Spiderman, Batman e tanti altri famosi eroi mascherati.

Come accennato prima, in occasione di San Valentino, fino al 14 febbraio compreso, sarà collocato in piazza Ponterosso un grande cuore luminoso dove gli innamorati potranno venire a farsi un selfie.