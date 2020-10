Barcolana 52: un'edizione speciale che supera quota 1000 iscritti

Al via una settimana ricca di eventi a Trieste con l'inaugurazione della cinquantaduesima edizione della Barcolana avvenuta giorno 1 ottobre 2020 con il tradizionale alzabandiera delle 12 nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano.

Eventi a terra e in mare che hanno dato il via alla grande festa cittadina già la settimana scorsa, come la caccia al tesoro ad esempio, e che entrano sempre più nel vivo fino al weekend. Le iscrizioni per Barcolana 52 sono state chiuse a mezzanotte del 3 ottobre 2020, il numero ufficiale di iscritti è 1424.

Un dato molto significativo per Barcolana 52. “Siamo onorati - ha dichiarato il presidente della SVBG (Società Velica di Barcola e Grignano), Mitja Gialuz "di avere a questa speciale edizione della regata un numero così elevato di iscritti. Un numero che è collegato non solo alla effettiva partecipazione, ma alla volontà degli armatori di essere parte, anche solo nominalmente, di questo evento. Abbiamo tante testimonianze di persone che sanno di non poter raggiungere Trieste per regatare ma hanno voluto iscriversi comunque, ricevere i materiali della regata, per essere con noi”.

Dunque, maltempo e Covid-19 non fermeranno la Barcolana, si procederà con tutte le dovute misure di sicurezza. Se per una parte della flotta si tratterà di una partecipazione simbolica, c’è chi già si allena, e da giorni.

Melges 24, un Act 4 eccezionale

Condizioni meteo molto impegnative in Golfo hanno portato a un inedito Act 4 del circuito europeo Melges 24 organizzato dalla Società Triestina Sport del Mare nell’ambito degli eventi collegati a Barcolana. Ieri si è disputata una sola prova con vento di scirocco poi girato in libeccio e onda formata. Condizioni poco adriatiche e assolutamente impegnative per i 19 equipaggi provenienti da cinque Paesi.

Offshore Genova-Trieste

Inoltre, le eccezionali condizioni meteo di questi giorni, con una combinazione di libeccio e scirocco che ha soffiato anche nell’ambiente digitale della Genova-Trieste Regatta 2020 ha fatto velocizzare la prova offshore.

Qualificazioni Barcolana e-sailing cup

Oggi si entra nel vivo con le qualificazioni della Barcolana e-sailing Cup: fino a mercoledì tutti gli appassionati potranno misurarsi nelle qualificazioni, iscrivendosi gratuitamente e partecipando alle regate virtuali che si disputano nella copia del Golfo di Trieste (con tanto di Castello di Miramare, Faro della Vittoria e waterfront della città) a bordo della Barcolana50. Si tratta di prove a bastone, governate da un algoritmo che permette ai migliori di progredire nel tabellone con l’obiettivo di accedere alla finalissima di venerdì 9 ottobre. In palio per i tre velisti sul podio un premio in denaro.