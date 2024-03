Sociale: la Bazzara dona quattro calcio balilla al Comune di Trieste

TRIESTE - La Bazzara Caffè ha donato quattro tavoli da calcio balilla professionali al Comune di Trieste. La torrefazione triestina ha dimostrato così, ancora una volta, il suo impegno sociale e la sua dedizione alla città di Trieste con un gesto di generosità e solidarietà verso la comunità.

I tavoli da gioco professionale saranno collocati in quattro sedi comunali e avranno una valenza specifica, offriranno infatti un’opportunità di svago e divertimento per ragazzi e cittadini in particolari situazioni di vita. Nel dettaglio i quattro doni saranno destinati nelle sedi in cui è operante il Servizio sociale e educativo comunale rivolto a giovani e meno giovani in difficoltà. Le sedi sono l’Unità Operativa Territoriale 2 Minori di Strada Vecchia dell'Istria 27; l’Unità Operativa Territoriale 1 Minori di via Pascoli 35/1; il Centro per l'Affido di via Rossetti 27 e la Struttura di accoglienza "Il Teresiano" di via dell'Istria 71.

La presentazione

Il Comune di Trieste ha accolto con gratitudine questa donazione e riconosce l’impegno della Bazzara Caffè. La presentazione ufficiale dei quattro calcio balilla professionali, uno dei giochi da tavolo più apprezzati di sempre, e dell’iniziativa avverrà domani, giovedì 14 marzo, con una conferenza stampa dedicata presso la sede UOT 2 Minori in Strada Vecchia dell'Istria 27. Questo gesto benefico sottolinea l’importanza della collaborazione tra il settore privato e il Comune di Trieste, in questo caso coadiuvata dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trieste, Massimo Tognolli.

Obiettivi

“Il caffè non è solo una storia di aromi e sentori, ma anche un legame tra le persone - afferma Franco Bazzara, Presidente della Bazzara Caffè -. Siamo sempre stati attenti agli altri e al benessere della nostra città, portando sul campo progetti di formazione, cultura e non solo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di ‘fare rete’ e mantenere lo spirito di squadra, ovviamente non solo nel comparto caffè, ma anche insieme ad istituzioni e cittadini. Questa donazione è un piccolo gesto per restituire qualcosa che dona spensieratezza e allegria alla comunità.”

Mauro Bazzara, CEO della torrefazione spiega: “Sosteniamo da anni ormai diverse associazioni del territorio triestino con donazioni di caffè alle persone bisognose. Da anni l’azienda ha scelto di impegnarsi nella distribuzione sul territorio di chili di caffè e non solo per ringraziare e sostenere l’intera comunità, ad esempio tramite la Comunità di San Martino, il Banco Alimentare e il Convento dei Frati Minori Cappuccini di Montuzza”.

“Trieste ci ha dato tanto - conclude Franco Bazzara -, e noi non potevamo non essere riconoscenti alla città, cercando di restituire nel nostro piccolo parte di quello che la città ci ha donato”.