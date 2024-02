Un camoscio a spasso per il sentiero Rilke

Nei giorni scorsi sono stati fatti interessanti avvistamenti nella Riserva delle Falesie di Duino: come dichiarano gli esperti dell'Area Marina Protetta di Miramare sulle loro pagine social, durante i consueti monitoraggi avifaunistici condotte per il Comune di Duino Aurisina, l'ornitologo Paolo Utmar ha immortalato uno splendido esemplare di camoscio che si inerpicava fra gli arbusti e le rupi.

Anche se gli esperti non ne hanno la certezza, è probabile che si tratti dello stesso individuo avvistato un'unica altra volta sul Rilke, nel dettaglio l'11 dicembre 2022, durante un'escursione con il pubblico. Evidentemente le falesie vista mare devono essere un'attrazione irresistibile per questo ungulato. D'altronde i camosci - che sono soliti trascorrere l'estate ad elevate altitudini per scendere a valle durante la stagione invernale alla ricerca di cibo - frequentano ormai da anni il Carso triestino e in particolare proprio la zona di Duino.

E non è finita qui: altrettanto inusuale è stata l'osservazione sulle falesie di una rondine montana, scarsa in provincia di Trieste, e di cui non erano note osservazioni invernali recenti per la Riserva di Duino.

Fonte Area Marina Protetta di Miramare