Il cibo da spiaggia preferito dai triestini

Cibo da spiaggia? Non tramonta l’abitudine di preparare cibo da casa e gustarlo sotto l’ombrellone. Ecco i risultati dei un sondaggio realizzato da Deliveroo su Instagram. La quasi totalità degli utenti di Deliveroo che hanno partecipato al sondaggio approva l’abitudine di portare da casa cibo già pronto e consumarlo sotto l’ombrellone. I piatti da spiaggia preferiti? Insalata di riso e anguria. Tra i panini, vince il sandwich caprese. Il cibo che ricorda le “estati-bambine”? Il gelato.

I dati

Siamo nel bel mezzo di un'estate decisamente molto calda e per gli italiani è arrivato il momento di organizzarsi per trascorrere intere giornate al mare. Cosa non può mancare? Il cibo da spiaggia. E quali sono i piatti preferiti da gustare sotto l’ombrellone? Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, ha rivolto queste domande direttamente ai propri utenti attraverso un sondaggio realizzato sul proprio profilo Instagram. Ecco i risultati.

L’81 per cento dei rispondenti approva l’abitudine di portare cibo già pronto, da casa, e gustarlo comodamente sotto l'ombrellone. Tra i piatti preferiti, l’insalata di riso è al primo posto con il 43 per cento delle preferenze. Segue uno dei frutti simbolo dell’estate, l’anguria, con il 29 per cento, l’insalata caprese con il 14 per cento e, a pari merito, sempre con il 14 per cento un piatto ben più impegnativo come la parmigiana di melanzane.

E se la scelta dovesse ricadere su un panino? Il 40 per cento sceglie un classico come pane pomodoro e mozzarella, il 29 per cento abbinerebbe ai pomodori del tonno, il 19 per cento un tradizionale panino al prosciutto e formaggio e un 12 per cento mangerebbe, invece, la parmigiana di melanzane anche tra due fette di pane.

Nessun dubbio sul cibo che, più di altri, ricorda le “estati-bambine”: primo, in questa speciale classifica, è il gelato (57 per cento), seguito dall’insalata di riso (19 per cento), dai panini farciti (17 per cento). All’ultimo posto, la pizza (8 per cento).