Il cinema sotto le stelle al Giardino pubblico, dal 15 giugno via alla stagione

Ritorna il cinema sotto le stelle. La Casa del Cinema di Trieste riapre l’arena all'aperto del Giardino Pubblico agli appassionati di cinema nel cuore verde del centro cittadino. Per il secondo anno, infatti, l’associazione gestisce la programmazione dell’arena estiva del Giardino Pubblico “Muzio de Tommasini” di Trieste che dal 15 giugno diventa “Il Giardino del Cinema”. La storica arena del Giardino Pubblico, unico cinema all’aperto ancora attivo nel capoluogo giuliano, e luogo molto caro ai triestini, sarà infatti gestita anche quest’estate dall’associazione Casa del Cinema di Trieste, vincitrice del bando triennale promosso dal Comune di Trieste per le annualità 2022, 2023, 2024.

Il progetto

La Casa del Cinema approda a questa nuova iniziativa forte dell’esperienza maturata come network di associazioni culturali e festival (Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival, Anno Uno - I Mille Occhi, Bonawentura - Teatro Miela, La Cappella Underground - Trieste Science+Fiction Festival, Maremetraggio - ShorTS International Film Festival) e porterà nel “Giardino del Cinema” un programma di oltre cinquanta serate nel corso dell’estate 2023, con proiezioni di grandi successi dell’ultima stagione, cinema d’autore, classici restaurati, film per famiglie, film di animazione, titoli in versione originale, anteprime e inediti presentati sotto la sigla dei principali festival cinematografici del territorio.

La rassegna “Il Giardino del Cinema” è organizzata dall’associazione Casa del Cinema di Trieste, con la partecipazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CRTrieste; si avvale inoltre della collaborazione della cooperativa sociale La Collina.

Ingresso

L’ingresso sarà sempre lato Via Giulia/Largo Tomizza e l’inizio delle proiezioni fissato alle ore 21.00. Il prezzo dei biglietti sarà di 6,50 euro (intero), 4 euro (ridotto). La Casa del Cinema aderirà all’iniziativa “Cinema in Festa” promossa dal Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano: dal 16 giugno al 16 settembre per i film di nazionalità italiana ed europea i biglietti saranno in vendita al prezzo speciale di 3,50 euro. Per altre informazioni clicca qui.

Il programma

Il cartellone del “Giardino del Cinema” sarà suddiviso in programmi bisettimanali, che saranno annunciati nel corso dell’estate. La prima parte della rassegna cinematografica inizia giovedì 15 giugno con “Io vivo altrove!”, primo film da regista dell’attore friulano Giuseppe Battiston, che prendendo spunto dal romanzo “Bouvard et Pécuchet” di Gustave Flaubert, racconta sotto forma di favola contemporanea la storia di due uomini soli che si incontrano e fanno grandi progetti insieme, scontrandosi con la dura realtà ma senza mai perdere l’ottimismo.

Seguirà un weekend da Oscar con “Gli spiriti dell'Isola” (16 giugno) che ha collezionato nove nomination agli Academy Awards e otto ai Golden Globe, ambientato in un’isola al largo delle coste dell’Irlanda, sul finire della Guerra civile; e il premiatissimo “Everything everywhere all at once” (17 giugno), il film definitivo sul multiverso con le icone del cinema Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis dirette dal duo di registi visionari The Daniels, vincitore di sette Premi Oscar e due Golden Globe. “Il ritorno di Casanova” (18 giugno) di Gabriele Salvatores, con protagonisti Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio, porta sullo schermo la storia di un affermato e acclamato regista a fine carriera, impegnato a raccontare il Casanova di Arthur Schnitzler.

“Super Mario Bros. Il film” (21 giugno) apre gli appuntamenti dedicati al cinema di animazione, con il film campione d’incassi ambientato nel mondo del videogame Super Mario Bros. prodotto da Nintendo e Illumination per la regia di Aaron Horvath e Michael Jelenic. Nell’ultimo fine settimana di giugno, in programma due dei maggiori successi dell’ultima stagione cinematografica: il trionfatore dei premi David di Donatello “Le otto montagne” (24 giugno), di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, racconta la storia dell’amicizia tra un ragazzino di città e l’ultimo bambino di un villaggio di montagna, che divenuti uomini cercheranno di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri; “La stranezza” (25 giugno) di Roberto Andò, con Toni Servillo e il duo comico Ficarra e Picone, mette in scena il ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello e l’incontro con due teatranti amatoriali, che di mestiere fanno i becchini; lo scrittore è ossessionato da un’idea strana e indefinita, la creazione di una nuova commedia, “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Appuntamenti extra

Il cartellone sarà ulteriormente arricchito da altre serate di cinema, teatro, musica e spettacolo. Sono quattro gli appuntamenti extra previsti nel primo cartellone: la proiezione del documentario televisivo di Sergio Zavoli sull’ospedale psichiatrico di Gorizia “I Giardini di Abele” organizzata dalla Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone in collaborazione con Rai Teche nel centenario della nascita di Zavoli (19 giugno, ingresso libero); lo spettacolo “Rime insaponate” di Alekos Ottaviucci e Gabriele Duma, con Alekos Ottaviucci, a cura di Hangar Teatri, un divertente spettacolo per tutta la famiglia, ideato per sognare intorno alla bolla di sapone (20 giugno); lo show musicale “Note in Caffè - Storia semiseria di Trieste in 90’” di e con Alessio Colautti, organizzato da Teatro Miela Bonawentura (22 giugno); e l’anteprima di ShorTS International Film Festival con i cortometraggi vincitori degli European Film Awards, organizzata da Maremetraggio (23 giugno, ingresso libero).

Trieste Estate

Nel programma del “Giardino del Cinema” trovano spazio anche due fondamentali appuntamenti del palinsesto della 20a edizione di “Trieste Estate”, rassegna estiva organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis (per la parte musicale) e Lino Marrazzo (per il teatro di prosa).

Il Cinema del Nordest

Da lunedì 26 a venerdì 30 giugno #Cinemanordest è pronto a incantare gli spettatori con una rassegna che mette in luce il cinema del Nordest: promossa dal Comune di Trieste e dall'associazione Casa del Cinema di Trieste, la rassegna presenta cinque titoli che rappresentano il meglio della produzione cinematografica più recente. Il cinema girato, prodotto e ambientato tra i luoghi, le genti e le culture delle Tre Venezie, da sempre al centro di incontri e proiezioni organizzate dalle associazioni di cultura cinematografica triestine, è il focus di questa rassegna estiva.

ShorTS International Film Festival

Da sabato 1 a sabato 8 luglio il Giardino del Cinema accoglierà la 24a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero e diretta da Maurizio di Rienzo, con le proiezioni serali dei corti della competitiva e storica sezione Maremetraggio, a cui da quest’anno si affiancano gli ShorTS Express (corti della durata massima di 5’, esclusi i titoli di coda), gli Eco-ShorTS (corti internazionali a tematica ambientale) e gli ItaliaInShorTS (corti Made in Italy), insieme a nove cortometraggi del Focus Grecia.

Nel corso dell’estate si susseguiranno inoltre altre iniziative, cinematografiche e di spettacolo dal vivo, in collaborazione con Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Approdi Festival, Scuola per Giovani Musicisti Europei APS, Triskell Festival, DeutschZentrum Triest, Alliance Française Trieste, British Film Club.