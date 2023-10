Aumenta il costo del caffè, Trieste tra le città più care

Per sette italiani su dieci il caffè è un vero e proprio piacere della vita, il modo perfetto per iniziare al meglio la giornata perché in grado di dare carica e gioia. Ma non solo, per gli italiani caffè significa anche pausa e relax, ed è proprio per questi motivi che ben il 97 per cento afferma di bere con piacere il caffè, tre o più tazzine al giorno. Questo è quanto emerge dall'indagine "Gli italiani e il caffè" condotta da AstraRicerche per conto del Consorzio Promozione Caffè. Gli intervistati sono stati oltre 1.000, tra i 18 e i 65 anni. Per non parlare poi di questa splendida abitudine a Trieste che, con la sua storia, cultura e antiche tradizioni è molto legata al nero elisir e alle sue mille varianti "tutte triestine".

C'è però un tasto dolente: anche questo momento di piacere ha subito negli ultimi anni il colpo dato dall'inflazione, vedendo crescere sempre di più il costo di una tazzina. Rispetto al 2021, infatti, la pausa caffè degli italiani è aumentata di ben 720 milioni di euro secondo Assoutenti, che ha realizzato un’indagine per capire come sia cambiato negli ultimi due anni il prezzo del caffè.

La classifica generale: Trieste tra le città più care

Ogni città ha ovviamente il suo prezzo medio. Come riporta un articolo del Gambero Rosso, se consideriamo la media nazionale, i rincari sono evidenti: si è passati da 1.04 euro a 1.16 in due anni, ma ci sono anche località che hanno mantenuto dei prezzi contenuti. Catanzaro, Reggio Calabria e Messina hanno il primato: qui si può ancora trovare un espresso al bar a meno di 1 euro, mentre in ben 22 province i prezzi superano quota 1.20 euro. Dove si sarà classificata Trieste?

Il primato della tazzina più costosa va a Bolzano, con una media di 1.34 euro, seguito da Trento (1.31), Belluno (1.28), Padova (1.27), Udine (1.26) e Trieste (1.25). Al lato opposto, Messina, con il caffè espresso a 0.95 euro. Secondo posto per Catanzaro, con 0.99 euro di media, e infine Reggio Calabria, che si posiziona sulla stessa fascia di prezzo.

“Prima il caro-bollette, che ha portato a una impennata dei costi per i pubblici esercizi - ha spiegato il vicepresidente di Assoutenti Gabriele Melluso, - poi i rincari delle materie prime spinti dallo scoppio della guerra in Ucraina hanno determinato sensibili aumenti per le consumazioni nei bar italiani”.