Turismo: Trieste tra le mete più gettonate a livello internazionale

Dall'arte alla cucina, dalle tradizioni alla natura: l'Italia è un Paese ricco di bellezze tutte da scoprire, ecco perché ogni anno viene scelta da tanti turisti come una delle mete più gettonate al mondo. Ma quali sono le città italiane maggiormente visitate dai turisti stranieri? Lo abbiamo scoperto grazie ad un sondaggio condotto sul portale "Vamonos Vacanze", il risultato? Il Bel Paese è una meta turistica gettonata a livello internazionale. Il podio delle città d'Italia più visitate è conquistato dalle città d'arte come Roma, Firenze e Venezia, seguite da Napoli, Pisa e Milano. Trieste si aggiudica il 14esimo posto con il 43 per cento di visite da parte dei turisti stranieri provenienti principalmente - a livello europeo - da Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Svizzera, Austria e Spagna; ma anche da Stati Uniti, Brasile, Cina, India, Corea del Sud e Giappone.

L'indagine

La classifica dal portale Vamonos Vacanze è stata stilata grazie ad uno studio incentrato sui trend del turismo inbound, ossia i viaggi realizzati in un Paese dai non residenti. In particolare, la classifica deriva dall'analisi delle tendenze degli italiani sui motori di ricerca e da un sondaggio su un campione di 4mila viaggiatori provenienti dall'estero, la cui fascia d'età è compresa tra i 18 e i 65 anni (trend-online.com).