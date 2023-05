“Il diritto del mare e il diritto alla ricerca scientifica”, il workshop aperto al pubblico

L’8 maggio, dalle ore 10, nella sede della Capitaneria di Porto di Trieste in piazza Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo, 4 si terrà il workshop “Il diritto marittimo, il diritto del mare e il diritto alla ricerca scientifica: riflessioni sullo stato regolatorio delle spedizioni in acque polari”, un evento aperto al pubblico organizzato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs con la Capitaneria di Porto di Trieste e l’Università degli Studi di Udine.

Il workshop

Il workshop, disponibile anche da remoto, alternerà interventi in italiano a interventi in inglese, in cui gli esperti si confronteranno sullo stato normativo dei mari, degli oceani e delle acque polari. A moderare l’evento Paola Del Negro, Direttrice Generale dell’Ogs. Aprirà i lavori il Capitano di Vascello (CP) Luciano Del Prete, Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia e Comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Trieste.

Il workshop è organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento di Giurisprudenza, del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide - PNRA, del Društvo za pomorsko pravo Slovenije - Associazione Slovena di Diritto Marittimo - DPPS/MLAS e dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo - AIDIM.

Sarà possibile seguire gli interventi online, sulla piattaforma Zoom, al seguente link.

Il programma completo