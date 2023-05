Dormire nei luoghi del cinema in Fvg si può, ecco il progetto dedicato

È online il nuovo aggiornamento del portale “Fvg Film Locations”, dedicato al cineturismo in Friuli Venezia Giulia (www.cineturismofvg.com), che porta con sé l’aggiunta di ventidue strutture ricettive che sono state set cinematografico.

Dall'idea al progetto

Dall’America all’Italia, dilaga la nuova moda di provare l’esperienza di soggiornare nei luoghi del Cinema. La tendenza è stata raccolta in Friuli Venezia Giulia: da oggi infatti, grazie a questo aggiornamento è possibile per il viaggiatore che arriva in Friuli Venezia Giulia accedere alle informazioni per scoprire dove poter provare l’emozione di dormire nei luoghi del Cinema. “Fvg Film Locations” è figlio di “Cineturismo: promozione dei luoghi del cinema in Fvg”, un ampio progetto di comunicazione ideato e realizzato dallo Studio Sandrinelli e Divulgando, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione della Fvg Film Commission - PromoTurismoFVG, e della Cineteca di Gemona, alle quali si sono aggiunti numerosi partner, tra i quali per questa edizione, l’Associazione Palazzo del Cinema di Gorizia, l’Hotel Riviera e Maximilian, il Savoia Excelsior Palace e il Castello di Spessa.

Come usare il portale

Le nuove informazioni implementate nel motore di ricerca sono facilmente raggiungibili già dalla Home Page del portale. Con pochi e veloci passaggi il viaggiatore può scoprire tutte le caratteristiche della struttura alberghiera desiderata tramite la presenza di foto, descrizioni, servizi annessi, curiosità e i film associati alla stessa. Non mancano i contatti per far sì che l’utente possa, in completa autonomia, verificare la disponibilità e chiedere ulteriori informazioni direttamente alle singole strutture.

L’aggiornamento del portale si completa anche con l’inserimento di dodici nuove produzioni, che fanno salire a 90 il numero totale di quelle presenti sul portale (tra film, serie tv e videoclip girati in Friuli Venezia Giulia) e 160 location tutte geolocalizzate, raggiungibili pertanto con il proprio navigatore, che si aggiungono a quelle mappate dal 2012 per arrivare a oltre 500 location a portata di click.

Tutte le informazioni del portale sono disponibili in quattro lingue - italiano, inglese, tedesco e sloveno. “Fvg Film Locations”, infatti vuole essere anche uno strumento che guarda verso l’importante appuntamento del 2025, che vedrà Nova Gorica e Gorizia, insieme, quale capitale Europea della Cultura.

L'elenco delle strutture per provincia

Di seguito l'elenco completo delle strutture disponibili per territorio provinciale.

Nel territorio di Udine: Villa Dragoni (Buttrio), Hotel Spartiacque (Camporosso in Valcanale), Hotel Cristallo (Udine), Villa Gallici Deciani (Cassacco), Al Monastero (Cividale del Friuli), Albergo Rododendro (Tarvisio), Hotel Saisera (Valbruna), Ronchi Di Sant’Egidio e Abbazia di Rosazzo (Manzano), Casa Oberrichter e Hotel Valcanale (Malborghetto).

A Trieste: Hotel Riviera e Maximilian,Savoia Excelsior Palace, DoubleTree by Hilton, Hotel Città di Parenzo, Grand Hotel Duchi d'Aosta.

Nel territorio di Gorizia: Castello di Spessa (Capriva del Friuli), Grand Hotel Entourage e Palazzo Lantieri (Gorizia), Grand Hotel Astoria e Oche Selvatiche Boutique Hotel (Grado), Codelli (Mossa).

Cos'è il Cineturismo

Il cineturismo - conosciuto anche come film tourism - è una forma di turismo che attrae milioni di viaggiatori in tutto il mondo e si dimostra in rapida crescita anche in Italia. Lo sottolinea anche il giornalista Michele Casella in un recente articolo uscito su Il Sole24 Ore, segno di una consolidata evoluzione delle abitudini del turista/viaggiatore sempre più curioso, attento e alla ricerca di nuove esperienze da vivere in condivisione con la comunità del luogo. Il cineturismo, aiutando a differenziare l’offerta e soprattutto, nel periodo post pandemico, ha dimostrato di poter essere un ottimo stimolo per il turismo di prossimità. Un modo anche per i residenti di scoprire o riscoprire le proprie terre - in questo caso il Friuli Venezia Giulia - con occhi diversi. Una forma di turismo nuova, capace di porre l’attenzione su mete più note - basti pensare al caso “Porta Rossa” per Trieste -, utile per lavorare sui centri minori o mete meno turistiche o anche per favorire la destagionalizzazione - come potrebbe accadere per località come Tarvisio.

Per visitare il portale: www.cineturismofvg.com