L’universo delle scienziate, a Miramare riflessioni sulla presenza femminile nel mondo della ricerca scientifica

Due scienziate d’eccezione dialogano sulla questione di genere negli studi sull’Universo: Jocelyn Bell-Burnell, scopritrice delle pulsar, e Licia Verde, esperta di radiazione del fondo cosmico e direttrice del Journal of Cosmology and Astroparticle Physics JCAP, usando la loro esperienza in prima persona provano a capire come sta cambiando la presenza femminile nel mondo della ricerca scientifica. Domenica Bueti, neuroscienziata della Sissa e rappresentante del Comitato Unico di Garanzia, l’organismo di sorveglianza e promozione della pari opportunità della Scuola, dialogherà con le due fisiche.

L’evento "L’universo delle scienziate" celebra i 20 anni dalla fondazione di JCAP, ed è organizzato da Sissa Medialab, insieme alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati Sissa di Trieste e il Museo Storico del Parco e del Castello di Miramare.

L'equità di genere nella scienza

La lunga esperienza di Bell-Burnell, che ha scritto alcune pagine della storia dell’astrofisica moderna, e il lavoro attuale di Verde, cosmologa che ha svolto lavori rilevanti sull’evoluzione dell’Universo e unica donna a dirigere una rivista scientifica internazionale di massimo livello in cosmologia, sono una testimonianza dell'evoluzione passata e della contemporaneità della ricerca sulla fisica dell’Universo, la sua nascita ed evoluzione. Con la guida di Bueti, le due scienziate fanno il punto sulla situazione delle carriere femminili in questo settore, suggerendo anche le buone pratiche per migliorare l'equità di genere nella scienza.

L'evento

L’evento, gratuito e in inglese, si terrà il 19 ottobre alle 17, presso la sala del Trono del Castello di Miramare. Qui il link per l’iscrizione.

Introdurrà l’incontro e le relatrici Federica Sgorbissa, giornalista scientifica e autrice del podcast Ad Astra - storie dall’Universo, prodotto da Sissa Medialab in media partnership con la rivista Le Scienze e la collaborazione dell’Institute for Fundamental Physics of the Universe, dedicato proprio ai 20 anni di JCAP.

L’evento è anche l’occasione per lanciare la nuova serie podcast che verrà pubblicata su tutte le piattaforme (Spotify, Apple podcast, ecc.) a cadenza settimanale a partire dal 19 ottobre.