Troppe uova di Pasqua? La ricetta perfetta per trasformarle in un dessert goloso

Mai come nel periodo di Pasqua circola così tanto cioccolato in casa, forse anche troppo. Perché non approfittarne per riutilizzarlo il qualche gustosa ricetta? Di certo in un momento come questo, con l'isolamento domestico forzato causa Coronavirus e tanto tempo libero a disposizione, non manca l'occasione per sbizzarrirsi ai fornelli. Ecco una ricetta golosa per trasformare il vostro uovo di Pasqua in un delizioso dessert da consumare a fine pasto, a colazione o a merenda: la ciambella al cioccolato, facile e veloce da preparare.

Ingredienti

4 uova;

200 g di zucchero;

150 g di latte;

150 g di olio di semi;

100 g di cioccolato a pezzi;

260 g di farina;

40 g di cacao;

16 g di lievito per dolci;

zucchero a velo.

Preparazione

Spezzate il cioccolato in pezzi molto piccoli e scioglietelo a bagnomaria. In un recipiente diverso mescolate con una frusta uova e zucchero, aggiungendo olio e latte. Aggiungete poi il lievito e il cacao, seguiti dal cioccolato sciolto in precedenza. A questo punto ungete il tutto con un po' di olio e burro e versate in uno stampo per ciambelle. Cuocete in forno a 180° gradi e, una volta pronta la ciambella, lasciatela raffreddare coprendola con uno straccio pulito. Trasferitela in un piatto e decorate con dello zucchero a velo.