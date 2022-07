Recuperate e pubblicate le sinfonie del compositore triestino Bruno Morpurgo

È stato presentato ieri, lunedì 11 luglio, presso il Museo della Comunità Ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner", il progetto “Le sinfonie ritrovate di Bruno Morpurgo” dal Vicepresidente della Comunità Ebraica di Trieste, Davide Belleli e dal Presidente dell'Associazione Musica Libera, Davide Casali alla presenza di Livio Vasieri, Assessore alla Cultura e al Museo della Comunità Ebraica di Trieste.

Il progetto

Il progetto, che ha visto la realizzazione di un CD contenente per la prima volta in assoluto a livello mondiale due registrazioni del compositore Bruno Morpurgo eseguite dall’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia e dal Quartetto Mark Rothko, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Musica Libera di Trieste (che ha vinto un bando di finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia), il Museo della Comunità Ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”, il Comune di Gradisca d’Isonzo, l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia e il Quartetto Mark Rothko.

Si tratta nello specifico della Sinfonia n. 1 in Do minore (del 12 giugno 1899), eseguita dalla FVG Orchestra diretta dal Maestro Davide Casali, e del Quartetto in La minore (composta nel 1897) eseguito dall'Ensemble Mark Rothko. Nel corso dell’incontro sono stati descritti i passaggi che hanno portato alla realizzazione del progetto e gli obiettivi raggiunti. L’esecuzione del vivo del Quaretto ad opera dell’ensemble Mark Rothko è prevista per il mese di ottobre, mentre la Sinfonia n. 1 in Do minore verrà portata in scena l’anno prossimo.

Il CD, di fresca pubblicazione, è destinato agli allievi delle scuole e dei conservatori del Friuli Venezia Giulia e si può richiedere gratuitamente al Museo della Comunità Ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner".

Il progetto dell’Associazione Musica Libera sulle sinfonie di Bruno Morpurgo (Vienna, 1875 - Gorizia, 1917), in collaborazione col Museo Ebraico “Carlo e Vera Wagner”, col Comune di Gradisca d’Isonzo e con l‘Orchestra regionale del Friuli Venezia Giulia, si proponeva la riscoperta di questo compositore originario di Trieste e morto nei pressi di Gorizia durante la Prima guerra mondiale.

Le informazioni sulla sua vita erano poco note e le sinfonie, manoscritte e conservate da un nipote a Vienna, non erano mai state eseguite e pubblicate. Il recupero di questa musica riveste particolare importanza per il suo alto valore storico-artistico e fa conoscere un musicista ingiustamente dimenticato.

Bruno Morpurgo

Bruno Morpurgo è stato un compositore molto prolifico, ha scritto numerosa musica da camera, due sinfonie, lieder e musica strumentale. Ha studiato con il celebre musicista austriaco Robert Fuchs che ha avuto, tra l’altro, come allievi Gustav Mahler, Jean Sibelius, Richard Strauss, Alexander Zemlinsky e Erich Korngold e all’Università di Vienna con il maestro Anton Bruckner. Dopo gli studi ha insegnato contrappunto, armonia e composizione a Vienna.

Obiettivi

L’obiettivo del progetto era anche quello di rendere fruibile al maggior numero possibile di persone le musiche di Morpurgo attraverso la digitalizzazione e la registrazione audio delle sue due sinfonie pubblicando un cd da distribuire gratuitamente ai conservatori e alle scuole di musica della regione. Le partiture e le copie gratuite del CD possono essere richieste dagli interessati contattando il Museo Ebraico “Carlo e Vera Wagner”.

“Le due registrazioni presentate in questo CD (prime registrazioni mondiali assolute) - scrive il musicista Pierpaolo Levi nel libretto di corredo al disco - fanno parte di un ambizioso progetto per la riscoperta del compositore Bruno Morpurgo: nato a Vienna nel 1875 da una famiglia di origini ebraiche e morto combattendo con l’esercito austriaco, durante la Prima Guerra Mondiale, il 9 ottobre 1917 vicino a Gorizia.

Grazie all’instancabile lavoro di ricerca svolto dal M° Davide Casali e all’indispensabile aiuto ricevuto da Helmut Morpurgo, nipote di Bruno Morpurgo - aggiunge Levi - si è potuto digitalizzare i manoscritti originali e successivamente editarli in modo da renderli fruibili al pubblico e accessibili ai musicisti che vorranno eseguirli. Ulteriori manoscritti di Bruno Morpurgo sono al momento in fase di elaborazione e saranno accessibili in un prossimo futuro.

Il lavoro di digitalizzazione, registrazione ed elaborazione grafica ha visto la collaborazione di diverse persone e professionalità impegnate in questo progetto per più di un anno e a loro - conclude Levi - va il nostro ringraziamento. L’importanza di questo progetto risiede nell’aver riscoperto ed eseguito un importante compositore del secolo scorso, fino ad oggi sconosciuto”.

“Come Associazione - ha spiegato il Presidente di Musica Libera, Davide Casali - abbiamo vinto il bando regionale "Cultura Storia ed Etnografia" studi e ricerche incentivi annuali per studi e ricerche, registrazione di testimonianze, digitalizzazione, prodotti multimediali e storytelling. Grazie al finanziamento ottenuto, abbiamo realizzato un cd con musiche in prima registrazione mondiale che altrimenti sarebbero rimaste nei cassetti”.

Casali ha spiegato infine le motivazioni della scelta dell’autore. “La musica di Morpurgo - ha affermato - risente dell’atmosfera viennese di inizio Novecento, dove ad una scrittura rigorosa si contrapponeva una ricerca melodica conforme alle tendenze dell’epoca. La volontà di includere il quartetto in questa produzione discografica, nasce dall’importanza che riveste questa composizione dal un punto di vista stilistico e musicale.

La memoria di Bruno Morpurgo e il recupero delle sue composizioni sono uno degli obiettivi che l'associazione Musica Libera cerca di portare avanti da quasi dieci anni organizzando il Festival Viktor Ullmann, come strumento di riscoperta, promozione e divulgazione delle musiche “dimenticate” del Novecento”.