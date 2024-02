Cultura: sei appuntamenti da non perdere alla libreria Lovat

Riprendono anche a febbraio gli imperdibili appuntamenti alla Libreria Lovat in viale XX settembre 20, ideali per tutti gli appassionati di scrittura, lettura e poesia. Ecco il calendario con tutti gli eventi del mese, tra questi anche un interessante laboratorio per bambini.

Circo Bulgaria

Venerdì 9 febbraio alle ore 18.00, Giorgia Spadoni presenta Circo Bulgaria di Dejan Enev (Bottega Errante, 2023). Ne parla con Martina Napolitano di Meridiano 13.

Circo Bulgaria racconta storie di principesse, papponi, prostitute, criminali e pazienti psichiatrici, allevatori di capre e cercatori di pentoloni d’oro, negli ultimi trent’anni in Bulgaria. Uno spaccato delle contraddizioni che il processo di transizione politica ed economica ha portato nella società bulgara dal 1989 ai giorni nostri. Sessantadue episodi, quasi sempre brevissimi e concentrati, sferzanti nel loro realismo eppure poetici, che, come tessere di un mosaico, compongono un quadro dettagliato della nazione. Il fil rouge che li collega è un malinconico senso di rassegnazione squisitamente bulgaro, intriso di umorismo, cifra stilistica di un maestro del racconto breve per la prima volta tradotto in italiano.

Una vita da immaginare

Sabato 10 febbraio alle ore 18.00, Francesco Blasi presenta Una vita da immaginare (Cleup, 2023). Ne parla con Luigi Urdih e Giorgio Sandri, Società Alpina delle Giulie - CAI sezione di Trieste.

Ci sono luoghi che visitiamo, luoghi che abitiamo e poi ci sono i luoghi del cuore: hanno una forza magnetica, speciale e sono capaci di intonare un canto che tocca le nostre corde più profonde; essi si fanno rifugio, ovvero posto dove tornare, uno spazio e un tempo che riesce a infondere sicurezza e speranza. Per Francesco Blasi questo luogo è la montagna, protagonista delle diciannove avventure che compongono la raccolta di racconti "Una vita da immaginare".

Victoria non esiste

Martedì 20 febbraio alle ore 18.00, Massimiliano Stefani presenta Victoria non esiste (Infinito, 2024). Ne parla con Gianluca Paciucci.

All’improvviso, un’esplosione a Trieste. Inizio degli anni Ottanta. In un freddo pomeriggio dei primi di dicembre, il tredicenne Paolo osserva in disparte i suoi compagni di scuola salire sull’autobus per tornare a casa. All’improvviso, una forte esplosione a qualche isolato di distanza sembra sconvolgere la sua vita. Paolo è convinto che il terribile scoppio nel cuore della città si sia portato via molti suoi compagni di classe, tra i quali Victoria, l’amica del cuore, che era comparsa quasi come un fantasma buono. Un viaggio fisico e metafisico che ha come sfondo la storia e la geografia della Trieste degli anni Settanta, Ottanta e Novanta e che si spinge così in là da arrivare a spiegare che cosa significhi veramente amare una persona.

Il destino di Aghavni

Venerdì 23 febbraio alle ore 18.00, Antonia Arslan presenta Il destino di Aghavni (Ares, 2023). Ne parla con Alessandro Mezzena Lona.

A vent’anni dalla pubblicazione de la Masseria delle Allodole (Rizzoli, 2004), vincitore tra gli altri del “Premio Campiello” e romanzo da cui è stato tratto il film dei fratelli Taviani, la libreria Lovat ha il piacere di ospitare Antonia Arslan. Nella primavera del 1915, alla vigilia del genocidio degli armeni, in una Piccola Città del centro dell’Anatolia, una ragazza di 23 anni che si chiama Aghavnì esce di casa con i suoi cari, il giovane marito e i due figli, un bambino di sei anni e una bambina di due. Nessuno li vedrà mai più. Scompaiono, semplicemente, senza lasciar traccia. Sono stati uccisi? O rapiti? Ma da chi? Nonostante le intense ricerche delle due famiglie, nessuno sembra saperne qualcosa. Poi, anche il loro ricordo sbiadisce fino a scomparire, nell’imperversare dei terribili eventi che iniziano proprio in quei giorni. Da una fotografia di questa sorellina di suo nonno, ritrovata a casa di un cugino in America, Antonia Arslan trae un racconto avventuroso di dolore e di coraggio, di morte e di rinascita, che culmina in uno strano Natale, in un misterioso presepio che diventa un riscatto dei cuori.

Cartastraccia

Sabato 24 febbraio alle ore 15.00 Cartastraccia con Storytime with kids&us. Visto l’interesse sempre più alto nei confronti dello spazio dedicato ai libri in inglese per i più piccoli, la libreria Lovat in collaborazione con la nuova scuola di inglese Kids&us propone una divertente lettura e un piccolo laboratorio dedicati ai bambini dai 3 ai 7 anni. Let’s join us!

Saggezza gentile. In una scia di parole

Mercoledì 28 febbraio alle ore 18.00, Beatrice Balsamo presenta Saggezza gentile. In una scia di parole (Mursia, 2023). Ne parla con Tiziana Piras, docente di Letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Trieste.

Visti i gravi fatti di cronaca e il moltiplicarsi di atti cruenti, questo saggio è particolarmente significativo, poiché tratta la saggezza gentile in un contesto di violenza diffusa e difficoltà disfattive quotidiane. La saggezza gentile è una capacità «flessibile» di fronte alle cose umane. Sollecita a comprendere e a trovare soluzioni non unipolari e rigide, per disinnescare autoritarismo e violenza. È temperante, sa sostenere, reggere, è misura e forza per una concordia più grande, oltre le parzialità. La gentilezza, infatti, si intreccia col pensiero ospitale e fecondo che promuove una mente più inclusiva e dialogale, particolarmente attenta a saper mettere in parola pensieri, emozioni, sentimenti, ma anche al saper negoziare ed educare a una Concordia più grande, oltre le parzialità, contrastando

così le violenze. Il libro è un mezzo per imparare a pensare e saper riflettere sui propri comportamenti, e sulla responsabilità personale, formando così il "cuore morale".