Letture di novembre: gli incontri da non perdere alla libreria Lovat

Tornano gli imperdibili appuntamenti alla Libreria Lovat. Da domani, martedì 7, a sabato 18 novembre in viale XX Settembre 20 tante giornate dedicate alla presentazione di interessanti libri da leggere tutti d'un fiato e incontri dedicati ai bambini. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti del mese.

Pasolini requiem

Si comincia domani, martedì 7 novembre alle ore 18:00, con David Barth Schwartz che presenterà il volume "Pasolini requiem" (La Nave di teseo, 2023).

Poeta, romanziere, critico letterario, saggista politico, sceneggiatore e regista, Pier Paolo Pasolini è stato uno dei maggiori intellettuali del dopoguerra e ha esercitato una profonda influenza sulla cultura italiana. Questa nuova edizione di Pasolini requiem offre un ritratto completo e inedito del suo genio eclettico e multiforme. Intrecciando l’analisi delle opere e le interviste di amici, ammiratori e detrattori, Barth David Schwartz segue la crescita di Pasolini da poeta di provincia a romanziere di successo, il suo passaggio alla regia, fino a giungere all’enigma ancora irrisolto della tragica scomparsa. L'autore sarà in dialogo con Alessandro Mezzena Lona.

Partire (S)vantaggiati?

Si proseguirà venerdì 10 novembre, sempre alle ore 18:00, con Silvia Camporesi che presenterà "Partire (S)vantaggiati?" (Fandango, 2023).

Per quale ragione alcuni vantaggi vengono considerati equi e parte del gioco e altri invece vengono considerati iniqui e regolati? Le protesi conferiscono ai corridori o ai saltatori in lungo un vantaggio o uno svantaggio sugli atleti che non usano tecnologia assistiva? Chi decide, e su quale base, quando una disabilità diventa una super abilità? Quando valicare un limite che sembrava invalicabile diventa una questione di doping?

Questo libro mira a esaminare in modo critico le politiche internazionali che regolamentano la partecipazione di atleti e atlete alle competizioni sportive.

L’obiettivo è avviare una nuova riflessione filosofica sulle tecnologie assistive e genetiche che migliorano le prestazioni fisiche. L'autrice ne parlerà con Suzanne Kerbakvic.

Cartastraccia

Sabato 11 novembre alle ore 11:00 spazio ai più piccoli: Nicoletta Costa - una delle più famose illustratrici italiane per l'infanzia - presenta "Maestro Lupo, dove sei?" (Panini, 2023).

Per la gioia di tutti gli amici di Giulio Coniglio Nicoletta Costa torna alla Lovat per presentare il suo libro strenna con protagonista il coniglio più amato dai piccoli. Chi verrà all’appuntamento scoprirà dove è finito il Maestro Lupo e assieme a Nicoletta Costa potrà divertirsi in un colorato laboratorio per creare dei francobolli personalizzati magari per spedire la lettera a Babbo Natale.

Il saldatore del Vajont

Sempre sabato 11 novembre, alle ore 18:00, Antonio G. Bortoluzzi presenta "Il saldatore del Vajont" (Marsilio, 2023).

Sono sessanta gli anni che ci separano dal 9 ottobre 1963, la notte del disastro della diga del Vajont. Erano le 22.39 quando milioni di metri cubi di roccia e terra precipitarono in pochi istanti nell’acqua, e l’onda immensa si alzò nel cielo e annientò in pochi minuti migliaia di vite, paesi interi, storie e tradizioni secolari. Il saldatore del Vajont ci accompagna al di qua e al di là di uno dei “prima e dopo” della storia d’Italia, narrando l’epica della costruzione, l’idea di un’Italia all’avanguardia nelle opere pubbliche e nella potenza industriale, e infine il disastro, le morti, la distruzione irrimediabile, e ciò che resta, oggi. L'autore ne parla con Dusan Jelincic.

Lasciateci perdere

Domenica 12 novembre alle ore 11:00 presso il Politeama Rossetti, Gabriele Salvatores presenta "Lasciateci perdere" (Rizzoli, 2023). Ne parla con le giornaliste Elisa Grando e Paola Jacobbi.

Lasciateci perdere è un viaggio che attraversa il tempo, mille storie e sentimenti in cui ognuno potrà riconoscersi. Lasciateci perdere era il titolo provvisorio di Mediterraneo, che nel 1992 ha vinto l’Oscar come miglior film straniero. “Lasciateci perdere" era inteso come lasciateci stare ma anche lasciate che ci perdiamo. Lasciateci viaggiare lontano, sperimentare nuove forme di conoscenza e di creatività. Lasciateci esplorare il mondo, per inventarne uno migliore. Quel “ci” è riferito a una generazione, quella di Salvatores, che è stata bambina negli anni del boom e ha raggiunto la maggiore età nel fatidico 1968 o giù di lì.

Protagonisti e non solo pazienti

Lunedì 13 novembre alle ore 18:00, Alberto Tommasini, Roberta Gasperini, Elena Bettinelli e Gisella Paoletti presentano "Protagonisti e non solo pazienti" (EUT 2023).

Due anni di Master sulla Scuola in ospedale e a casa raccontati dai protagonisti e dalle protagoniste della formazione, docenti, medici, genitori, studenti e studentesse. Il libro racconta la storia dinamica e di successo del Master negli anni accademici dal 2020 al 2022, che ha dovuto, causa Covid, adattarsi ai protocolli, alle assenze e a basarsi sulla flessibilità.

La magia del Natale

Infine, sabato 18 novembre alle ore 11:00, Alessandro Montagnana presenterà "La magia del Natale" (Emme edizioni, 2023).

I personaggi di Alessandro Montagnana stanno entrando nei cuori di sempre più piccoli lettori così come i suoi incontri divertenti ed appassionati. La libreria ha il piacere di ospitarlo di nuovo per questo nuovissimo libro dedicato al Natale. La notte di Natale si avvicina e gli animali del bosco, donando un gesto, un pensiero o qualcosa di caro, fanno di tutto per rendere questo evento davvero magico.