Il migliore panettone classico del mondo è made in Friuli Venezia Giulia

C'è anche un pasticcere del Friuli Venezia Giulia tra i creatori dei migliori panettoni al mondo: a raggiungere l'ambito riconoscimento è il panettone di Luca Soncin di Osoppo, che al Concorso Miglior Panettone Classico del Mondo 2021 si è aggiudicato la medaglia d'argento.

La gara

Il concorso dei migliori panettoni del mondo è curato e organizzato dalla Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria). Il nome della manifestazione è The Best Panettone of the World 2021: quest'anno hanno partecipato trecento concorrenti provenienti da tutto il mondo. Sono state premiate le migliori quattro categorie di panettone (classico, innovativo, decorato e gluten free) da una giuria di esperti pasticceri, dieci campioni del mondo di pasticceria.

Luca, assieme a Mauro Soncin, sono i titolari del panificio, pasticceria e caffetteria AQA Alta Qualità Artigiana che già a marzo di quest'anno si era aggiudicato il terzo posto come "Miglior colomba innovativa italiana". Al Campionato Mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria hanno partecipato tanti professionisti ma sul podio è salito il panettone di Soncin, che ha convinto i giudici per il profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità e alveolatura.