Natura e cucina locale: i migliori agriturismi in Friuli Venezia Giulia secondo The Fork

Settembre ci sta concedendo gli ultimi scorci di un'estate quasi giunta al termine. Con un cielo ancora meravigliosamente limpido e con temperature elevate, forse potremmo ancora approfittarne per trascorrere le ultime giornate o un weekend fuori porta all’insegna della natura, del relax e della buona tavola. I posti magici non mancano di certo, ed ecco allora che The Fork, la piattaforma di prenotazione di ristoranti online fondata nel 2009 dall'imprenditore australiano Stevan Premutico, un servizio che permette di cercare, recensire e tenere i contatti con i clienti del proprio ristorante usando Internet o l'app dedicata, ha deciso di consigliarci tre ottimi agriturismi del Friuli Venezia Giulia dove godere della natura incontaminata tipica del nostro territorio e gustare ottimi piatti locali.

I consigli di The Fork: l'agriturismo ideale

Primo nella lista è l'agriturismo Mezzaluna. Situato nella nostra bella provincia, la struttura si colloca nel parco del Carso Triestino, a soli 2 chilometri dal mare, in una location davvero suggestiva sia d’estate che d’inverno. Lo Chef Diego Musizza propone piatti della tradizione friulana, preparati con prodotti genuini e di prima qualità. Menzione d’onore per lo spazio dedicato ai bambini. (Localita' Malchina, 54/A - Duino Aurisina, TS).

Proseguiamo con il ristorante dell’agriturismo La Sorgente Longobarda, nella provincia di Udine. Qui potrete gustare non solo i piatti tipici della tradizione regionale ma anche dell’ottimo vino autoprodotto, chiamato Daulo. (Str. di Cialla, 36 - Cividale del Friuli, UD).

E concludiamo con i sapori dell’albergo Miravalle, sempre nella provincia di Udine, dove potrete godere delle prelibatezze della cucina friulana con un affaccio meraviglioso sulle montagne circostanti. (Localita' Casolare, 6 - Ciolos, UD).