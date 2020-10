Tre bicchieri 2021: i migliori vini del Fvg secondo Gambero Rosso

Scopriamo oggi, grazie alla casa editrice italiana specializzata in enogastronomia Gambero Rosso, il panorama vitivinicolo del nostro Paese e le anticipazioni della guida ai migliori vini d'Italia 2021 "Tre bicchieri", con particolare riferimento ai migliori vini del Friuli Venezia Giulia.

Come si legge sul sito di Gambero Rosso, riconfermato anche quest'anno il livello qualitativo e l'eccellenza del vino e delle vigne del Friuli Venezia Giulia. La maggioranza dei riconoscimenti è stata attribuita ai vini di Collio e Colli Orientali, ma alcune eccezioni dimostrano che anche in pianura, in zone vocate, si possono ottenere risultati di prestigio.

I Tre Bicchieri 2021 del Friuli Venezia Giulia

Quest’anno sono ben 26 i vini che si sono aggiudicati i Tre Bicchieri. Salta all’occhio la performance del Sauvignon che mette sul podio ben sei etichette. Tre 2019: Borgo Conventi, Tiare e Zuc di Volpe di Volpe Pasini. Altri due sono del 2018: il Liende di la Viarte e il Pière di Vie di Romans, mentre uno è un Riserva 2016 di Russiz Superiore. Il Friulano, base di quasi tutti gli uvaggi regionali, anche in purezza si è fatto ben valere: quello di Schiopetto, ormai diventato un’icona, poi il Rassauer del Castello di Spessa e quello di Torre Rosazza, tutti 2019, cui fanno seguito i 2018 I Ferretti della Luisa e, per la prima volta, quello della Tenuta Stella.

Una novità è invece il Pinot Grigio ’19 di Polje che ha sbaragliato la concorrenza. Per quanto riguarda il Pinot Bianco sono le conferme: Doro Princic e Vigneti le Monde, accompagnate da un’ottima versione di Villa Russiz. Chiudono l’elenco dei monovitigni due vini bianchi prodotti con la tecnica ancestrale della lunga macerazione sulle bucce. Sono la Ribolla Gialla Miklus Natural Art ’15 di Draga e la Ribolla Gialla Selezione ’10 di Damijan Podversic.

Completano il quadro nove uvaggi. Sono il Braide Alte ’18 di Livon, il Capo Martino ’18 di Jermann, il Broy ’18 di Collavini, il Fosarin ’18 di Ronco dei Tassi, il Collio ’18 di Edi Keber, il Blanc de Blanchis ’17 di Ronco Blanchis, il BiancoSesto ’18 di Tunella, l’Eclisse ’18 di La Roncaia e I Fiori di Leonie ’18 della linea Myò di Zorzettig.

La classifica completa