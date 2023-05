A Portopiccolo una mostra ispirata alle nature morte della pittura seicentesca

La Portopiccolo Art Gallery di Sistiana riapre con una particolare esposizione, organizzata da Casa C.A.V.E e Gruppo78, la mostra fotografica “La ricetta” di Cristina Lombardo e Renzo Possanelli, ispirata al genere delle nature morte della pittura seicentesca. L'inaugurazione è prevista per sabato 6 maggio alle ore 18.00, nell’ambito della rassegna Mareinfvg. Seguirà una degustazione.

La mostra

“La natura morta nella storia dell’arte” - afferma l'artista Cristina Lombardo - “è un tipo di rappresentazione in cui i protagonisti sono degli oggetti inanimati collocati nello spazio in una forma indipendente. Come genere pittorico e musivo abbiamo esempi fin dall’epoca greca ma nel XVI secolo questo interesse per le ‘cose’ in pittura si rafforza, e si consolida l’attitudine alla rappresentazione di oggetti inanimati".

"Si giunge poi ai tempi più recenti" - continua l'artista Renzo Possenelli - "dove alle nature morte espresse in pittura si aggiungono quelle create in fotografia, come proponiamo con il nostro peculiare progetto”.

La serie di fotografie “La ricetta” di Lombardo e Possenelli sono ispirate a questo genere per la scelta dello scenario arricchito di stoffe cangianti e per il modo di mostrare le opere delimitate da una spessa cornice lignea. Le fotografie sono state pensate per enfatizzare ciascun ingrediente di una ricetta che, poi, va a completare con il suo sapore il piatto finito. Si formano così per ciascuna ricetta delle finestre nelle quali compaiono tutti gli ingredienti della stessa, messi in posa come fossero parte di una famiglia. Non si pone l’attenzione al risultato finale, ma all’inizio della magia culinaria: ombre profonde, luci, stoffe colorate, passionalità di oggetti preziosi di vetro, tavole di legno o semplici vasi di alluminio presentano le cose con teatralità scenografica.

La mostra sarà aperta fino al 28 maggio, con orario sabato e domenica 16.00-19.00, o per appuntamento chiamando al 347 2500945 o al 333 4344188.