Al Teatro Stabile Sloveno la mostra che racconta la sfida della sostenibilità ambientale

Venerdì 13 gennaio 2023 sarà inaugurata a Trieste presso il Foyer del Teatro Stabile Sloveno | Slovensko stalno gledališ?e in via Petronio 4 la mostra fotografica “Terra Madre”, che racconta la sfida della sostenibilità ambientale in Africa attraverso 40 immagini di grandi fotografi. I loro scatti sono uno sguardo corale sulle urgenze più impellenti per l’umanità viste dal continente più fragile, resiliente e vitale: luogo-simbolo delle emergenze umanitarie e nello stesso tempo laboratorio straordinario in grado di fornire insegnamenti preziosi alle sfide della sostenibilità, della transizione ecologica, dello sviluppo e della salvaguardia dell’intero pianeta.

La mostra

La mostra, curata dalla rivista Africa, arriva a Trieste grazie alla volontà dell’associazione Senza Confini Brez Meja odv, da anni impegnata ad approfondire e informare sulle cause degli squilibri tra Nord e Sud del Mondo e a diffondere la pratica del commercio equo e solidale come risposta alle ingiustizie economiche, sociali e ambientali.

L’evento è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del Teatro Stabile Sloveno | Slovensko stalno gledališ?e di Trieste, che ha offerto gratuitamente gli spazi espositivi e ne cura l'allestimento, e del FestivalS/paesati/Bonawentura-Teatro Miela, che ha creduto fortemente nell’iniziativa e ha inserito l’appuntamento nel programma della XXIII rassegna S/paesati - eventi sul tema delle migrazioni.

L’introduzione alla mostra “Terra Madre” è in programma alle ore 17.30 di venerdì 13 gennaio alla presenza di Marco Trovato, direttore editoriale della rivista Africa, con una presentazione dal titolo “La scoperta del continente vero”; seguirà alle ore 18.30 l’inaugurazione alla mostra. L’esposizione rimarrà aperta fino al 27 gennaio 2023: sarà possibile visitarla dal martedì al venerdì dalle 10 alle 15 e in orario serale in concomitanza agli spettacoli del cartellone del Teatro Stabile Sloveno, presso i cui spazi è ospitata (13, 14, 20, 21, 27 gennaio 2023 dalle ore 19.00; 15 e 22 gennaio 2023 dalle ore 15.00).