Un Natale tutto da vivere a Trieste, meta tra le più gettonate durante le festività

Il Natale è sempre più vicino e con la fiera di San Nicolò e l'attesa accensione delle luminarie, anche a Trieste si respira finalmente la magica atmosfera delle feste. Anche quest'anno si prevede un Natale da record per quanto riguarda i viaggi. Infatti, secondo un recente studio di Jetcost.it - rinomato motore di ricerca di voli e hotel - ben il 73 per cento degli italiani ha intenzione di partire durante questo mese di dicembre approfittando di mercatini e luoghi incantevoli.

Jetcost.it nel mese di ottobre ha registrato un aumento del 26 per cento delle ricerche di voli e del 34 per cento di hotel per viaggiare a dicembre. Il sito ha anche condotto uno sondaggio con l'obiettivo di conoscere le prospettive di viaggio degli italiani a dicembre 2023, tra le 20 mete più gettonate durante le festività natalizie anche Trieste, la nostra città è infatti una tra le destinazioni preferite dai turisti.

Lo studio

Dallo studio è emerso che, nonostante l'aumento dei prezzi e la situazione economica difficile nel nostro Paese, la maggior parte degli italiani (73 per cento) ha già prenotato un viaggio di qualche giorno per dicembre. In termini di spesa, la media a persona stimata è di 688 euro. L'hotel sembra essere la sistemazione prediletta dalla maggioranza (72 per cento). La vacanza in famiglia è l'opzione scelta da quasi la metà degli italiani (49 per cento), dopo il viaggio in coppia (28 per cento), quello con gli amici (16 per cento) o da soli (7 per cento).

Le destinazioni preferite

Infine, per quanto riguarda le destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da sei italiani su dieci (63 per cento). Milano è la destinazione più ambita, seguita nella top cinque da Napoli, Roma, Palermo e Catania. Ecco la top 20 delle mete nazionali preferite dagli italiani per dicembre 2023 con Trieste al 17esimo posto: