Networking in Trieste: borse lavoro per sei giovani, come fare domanda

Il Comune di Trieste ha indetto un avviso pubblico per la selezione di sei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti per l’assegnazione di borse lavoro nell’ambito del progetto NIT - Networking in Trieste, indicativamente nel periodo aprile-dicembre 2024.

Il progetto

L’avviso è stato pubblicato nella sezione “Bandi e concorsi” del sito del Comune e consentirà ai giovani di svolgere delle attività di Progetto in rapporto alle Linee di Azione previste con sede di riferimento lo “Youth Center/Polo Giovani Toti”. Gli ambiti di attività riguarderanno prevalentemente quanto previsto in tre linee di azione:

Linea di azione numero 3 (prevenire), facente capo all’Ufficio Scolastico Regionale: affiancamento/supporto alla realizzazione e gestione del canale Telegram per la promozione/pubblicizzazione dei percorsi di istruzione/formazione serali; affiancamento nelle diverse fasi del progetto “stare bene a scuola”.

Linea di azione numero 5 (Youth Center), facente capo al Comune di Trieste, affiancamento nella gestione del percorso PCTO “Youth Worker”, nelle progettualità sostenute dal Pag, nello sviluppo del rilancio dell’area sportiva e anche nella gestione degli spazi espositivi (Sala Fittke).

Linea di azione numero 7 (comunicazione), facente capo all'Associazione Hubgrade: coinvolgimento nelle attività di comunicazione multimediale del Progetto, gestione dei social network istituzionali con la regia del Pag sulla base delle linee guida di settore del Comune di Trieste.

Partner del percorso NIT sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; l'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita, Dipartimento di Studi Umanistici; l'Ufficio Scolastico Regionale; l'Associazione Hubgrade e l'Associazione Rime.

Il progetto NIT fa parte del bando “Neet - Link! Connettiamo i giovani al futuro”, quest’ultimo è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-Anci ed è relativo alla presentazione di proposte progettuali che favoriscano l’emersione e la riattivazione dei giovani Neet (Not in Education, Employment or Training).

Come fare domanda

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire al Comune di Trieste entro e non oltre il giorno 18 febbraio 2024 agli indirizzi indicati nell’avviso pubblico. A questo link il bando con tutte le informazioni necessarie.