Pasti gratuiti alla gente che ha più bisogno: l'iniziativa solidale di Mc Donald's anche a Trieste

Un Natale che duri almeno fino a Pasqua: si legge questo sul sito ufficiale di Mc Donald's che con lo stesso spirito vuole affrontare questo duro periodo pandemico fino alle prossime festività. Con l'iniziativa "Sempre Aperti a Donare", l'azienda distribuirà gratuitamente pasti caldi alla gente che ha più bisogno. Un nuovo progetto solidale avviato da McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, insieme a Banco Alimentare che vedrà anche la collaborazione delle associazioni di volontariato che operano sul territorio. Particolare attenzione e sostegno saranno rivolti alle persone fragili e alle famiglie messe in ginocchio dal Covid-19.

L'obiettivo è offrire entro la fine di marzo 100.000 pasti caldi a chi ne ha bisogno. Da Milano a Roma, da Torino a Bari, da Cagliari a Verona, da Firenze a Palermo, insieme a Banco Alimentare e altri enti caritativi saranno distribuiti pasti alle strutture che offrono accoglienza a tante persone e famiglie in difficoltà. Ed anche Trieste è coinvolta nell'iniziativa, con i ristoranti aderenti di piazza Goldoni e in via Flavia in partnership con la Caritas e Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia.