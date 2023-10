“Racconti intorno al vino”, i vincitori del concorso letterario

Sono stati annunciati i vincitori della III edizione del Concorso Letterario “Racconti intorno al Vino” ideato dall’Associazione Nazionale Città del Vino e curato dai suoi ambasciatori per onorare la memoria dell’amico Nino D’Antonio, anch’egli ambasciatore, docente universitario di letteratura, scrittore, saggista e giornalista che ci ha lasciati nel 2021. I cinque vincitori del Concorso Letterario sono: Andrea Brundu con “Arianna e Dioniso”; Roberto Cipresso in collaborazione con “La vite, il vino e il Nonno Marino”; Marcello di Martino con “Aria frizzante, il perlage della Maiella”; Francesco Fiori con “Sa chentina - La cantina” e Pasquale Foschini con “Tutto cominciò con quella notte del’56”.

"I racconti che sono stati presentati al concorso - riferiscono gli organizzatori - erano tutti molto avvincenti e appassionanti, il tema del vino è stato trattato su più livelli e questo ha creato diverse difficoltà ai giudici per arrivare ad un risultato finale. Sul vino è stato detto e scritto di tutto, ma questi racconti che abbiamo ricevuto dimostrano che il tema non è ancora esaurito e che ci sono ancora tante altre belle storie di persone, di tradizioni e di ricordi da buttar giù e da raccontare".

Il premio

I vincitori riceveranno un premio in denaro di 400 euro messi a disposizione dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis nell’ambito del partenariato del Progetto Duino&Book 2023 (la rassegna letteraria “contenitore” di iniziative culturali che anima Duino Aurisina, nel cuore del Carso, Città del Vino triestina di confine supportata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Sempre il Gruppo Ermada Flavio Vidonis sosterrà le spese di viaggio per permettere ai vincitori di partecipare alla cena e alla cerimonia di premiazione che si terrà sabato 18 novembre presso Mandrarossa Winery di Menfi e dove saranno ospiti del Comune di Menfi Città Italiana del Vino 2023.

La casa editrice Jolly Roger invece curerà la stampa e la distribuzione nazionale del libro che nascerà dalla pubblicazione dei racconti selezionati che sarà acquistabile sia online che nelle migliori librerie italiane.

“Sono molto soddisfatto di questa III edizione del concorso letterario “Racconti intorno al vino” e voglio ringraziare tutti gli autori che hanno inviato le opere per il loro impegno e per l’ottima qualità dei loro racconti. Faccio le mie congratulazioni agli autori selezionati e li aspetto per complimentarmi personalmente sabato 18 novembre a Menfi (Agrigento) per ritirare il premio in occasione della serata di gala che si terrà nell’ambito della Convention d’Autunno delle Città del Vino” il commento del presidente di Città del Vino, Angelo Radica. Dopo i successi del Premio Internazionale Rilke che ha toccato tre Nazioni e ha visto partecipazioni da tutta Europa, e del Concorso "Prepotto, i racconti dello Schioppettino", che ha visto la sala del Castello di Albana gremita di autori e scrittori, si arriva alla conclusione anche del terzo concorso letterario inserito all'interno della programmazione della decima edizione di Duino&Book. La III Edizione del Concorso Letterario “Racconti intorno al Vino” arricchisce ulteriormente un festival di eventi diffuso su tutto il territorio nazionale per la promozione della lettura" ha commentato Massimo Romita, Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis promotore di Duino&Book.

Per ulteriori informazioni: https://duinobookfestivaldelibro.blogspot.com/2023/04/i-concorsi-letterari-duino-2023.html.