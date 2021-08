Ricetta cheesecake ai frutti di bosco, il dolce estivo da provare

La cheesecake ai frutti di bosco è una torta estiva perfetta per concludere nel modo più goloso e fresco le vostre cene in compagnia di parenti o amici. Prepararla è facile, ecco la ricetta

Ingredienti

Ingredienti per la base (per uno stampo di 24 cm):

biscotti Digestive: 180 g;

burro: 100 g.

Ingredienti per la crema:

ricotta vaccina: 500 g;

formaggio fresco spalmabile: 250 g;

zucchero a velo: 150 g;

gelatina in fogli: 10 g;

panna fresca liquida: 100 g;

scorza di limone: 1.

Ingredienti per la farcitura:

more: 190 g;

mirtilli: 180 g;

lamponi: 180 g;

ribes: 135 g;

zucchero a velo: 100 g;

succo di limone: 70 g.

Ingredienti per la ricopertura:

amido di mais (maizena) 35 g;

frutti di bosco il succo di cottura 280.

Preparazione

1. Predisponete la base del dolce: fondete il burro in un pentolino a fuoco molto basso, quindi spegnete e fate intiepidire. Nel frattempo versate i biscotti nel mixer e azionatelo fino a sminuzzarli completamente in modo da ridurle ad una polvere; trasferite il composto in una ciotola, aggiungete il burro fuso e leggermente intiepidito.

2. Amalgamate il composto mescolando con un cucchiaio, poi prendete uno stampo a cerniera del diametro di 24 cm imburrate e foderate con carta da forno, versate qui i biscotti e con l’aiuto di un cucchiaio, premete bene il composto sul fondo dello stampo in modo da ottenere una base compatta e liscia. Ponete a rassodare in frigorifero per almeno mezz'ora in modo che la base diventi solida.

3. Nel frattempo occupatevi del ripieno: mettete poi in ammollo la gelatina in una ciotola capiente con acqua fredda, per circa 10 minuti, finché non diventerà morbida. Spremete il succo di limone e filtratelo. Lavate e tamponate i frutti di bosco, versateli in una padella capiente, poi aggiungete il succo di limone.

4. Versate anche lo zucchero a velo, mescolate e lasciate cuocere a fiamma dolce per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Trascorso il tempo di cottura della frutta, spegnete e trasferite i frutti di bosco in un colino per farli raffreddare e raccogliete il succo con una ciotolina posta sotto il colino. I frutti di bosco vi serviranno per farcire, mentre il succo da tenere da parte vi servirà per realizzare la copertura.

5. In un pentolino scaldate la panna liquida, poi scolate e strizzate bene la gelatina che dovrete far sciogliere nella panna scaldata. Mescolate con la frusta per scioglierla completamente. Lasciate raffreddare. Nel frattempo setacciate la ricotta con un colino e raccoglietela in una ciotola, se la ricotta dovesse avere molto siero, si consiglia di lasciarla scolare in un colino per 1-2 ore.

6. Aggiungete il formaggio fresco spalmabile, la scorza grattugiata del limone e lo zucchero a velo, mescolate con una spatola o una frusta per amalgamare la crema e versate anche la panna; mescolate per amalgamarlo in maniera omogenea.

7. Recuperate lo stampo dal frigo, la base si sarà rassodata nel frattempo. Versate al suo interno metà del composto cremoso sulla base di biscotti. Livellate la superficie con una spatola poi farcite con i frutti di bosco che avete lasciato a scolare.

8. Proseguite ricoprendo lo strato di frutta con la restante crema, pareggiate la superficie con una spatola e ponetela in frigorifero a rassodare per 2 ore.

9. Una volta che la cheesecake sarà ben fredda, preparate la ricopertura: versate 280 g del succo dei frutti di bosco, che avete conservato, in un pentolino, aggiungete la maizena setacciata mescolate con la frusta per evitare la formazione di grumi, portate sul fuoco il pentolino e fate addensare lentamente a fuoco basso per 5 minuti circa, lasciate intiepidire mescolando spesso.

10. Riprendete la vostra cheesecake dal frigorifero, versate sopra la salsa di frutti di bosco, con una spatola livellate per uniformare la superficie. Riponete nuovamente in frigorifero per fare rassodare la ricopertura per almeno 1 ora. Una volta che si sarà ben rassodata, la vostra cheesecake ai frutti di bosco sarà pronta.

Conservazione

Potete conservare la cheesecake in frigorifero per 2-3 giorni coperta con pellicola trasparente. È possibile anche congelarla.

