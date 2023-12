Grande successo per il Trieste Coffee Experts: “evento ricco di spunti di riflessione con un parterre di spessore”

Innovazione in chiave green, momenti conviviali e di riflessione che fanno ben sperare per il futuro: sono trascorse appena due settimane dalla conclusione dal Trieste Coffee Experts, l’evento firmato Bazzara a cui l’intero team si dedica da anni con dedizione e con lo scopo di “fare rete” nel comparto, da sempre focus del gruppo: unire le forze e favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze per incrementare le reciproche professionalità. “Ogni anno questa meravigliosa manifestazione cresce, ma quest'anno ha superato ogni aspettativa raddoppiando le giornate fuori sede, il numero di sostenitori e il pubblico presente” ha commentato soddisfatto Andrea Bazzara, Sales manager e organizzatore dell’evento.

L'evento

In entrambe le giornate, le presentazioni sono state introdotte da un saluto istituzionale di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Fabio Scoccimarro, Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste; Antonio Paoletti, Presidente Camera di Commercio Venezia Giulia; Zeno D’Agostino, Presidente ADSP Mare Adriatico Orientale. Sul palco si sono poi alternati 26 relatori di fronte ad un’ottantina di spettatori in sala e a un nutritissimo pubblico che ha seguito l’evento da casa con grande entusiasmo e soddisfazione. Durante il summit sono stati inoltre consegnati dei riconoscimenti: il premio “Coffee Personality of the Year 2023”, indetto da Bazzara, a Massimiliano Fabian di Demus ed ex Presidente ICO, ed una copia del prezioso “Dante Guarneriano” omaggiata alla Consigliera dell’Ambasciata di Costa Rica in Italia, Tamara Gomez Marin, per il Presidente della Repubblica del Costa Rica.

Il summit ha riunito nel capoluogo giuliano i maggiori protagonisti del caffè italiano. Si tratta senza dubbio dell’evento più atteso dalla torrefazione e che, quest’anno, nelle giornate del 25 e 26 novembre, è stato trasmesso integralmente in streaming per la prima volta. Anche per questa VI edizione i maggiori esperti del settore hanno potuto esprimere e cogliere l’occasione di confrontarsi e riflettere sui temi di maggiore attualità e centralità per l’intera filiera: innovazione e sostenibilità. Un grande successo, quasi inaspettato dalla famiglia Bazzara, che si riassume nella profonda gratitudine degli organizzatori e dei presenti, nel piacere del dialogo costruttivo grazie alla presenza di importanti relatori e i numerosi media partner che hanno supportato la manifestazione.

L'aftermovie e il commento dei presenti

Per ringraziare il pubblico, le istituzioni e tutti gli ospiti presenti è stato realizzato un aftermovie - visibile a questo link -, un video che racconta e mostra un piccolo riassunto delle due interessanti giornate in modo da catturare l'essenza di un evento complesso fatto di energia, passione e competenza grazie a grandi nomi, interventi memorabili e momenti di connessione.

“Ho trovato organizzazione e professionalità di alto livello, nonché un parterre di grande spessore” ha commentato Massimo Renda, presidente di Caffè Borbone. “Un appuntamento che si rinnova periodicamente con ricchi contenuti e che mantiene la sua peculiarità fatta di condivisione, confronto e grande passione. Un plauso anche per l’impeccabile organizzazione che è un altro segno distintivo della grande professionalità che caratterizza da sempre la Famiglia Bazzara” ha dichiarato Carlo Ciamarra, Nuova Simonelli.

Il presidente Franco Bazzara, molto soddisfatto del successo dell’evento, ha dichiarato: “siamo orgogliosi e felici del brillante risultato che anche questa edizione ha riscosso in quella che viene considerata la città del caffè, Trieste. Abbiamo avuto il piacere di riunire in città importanti ospiti e riflettere sul futuro del comparto insieme, perché è insieme che si crea, ed è dalla profonda sinergia che nascono le migliori idee.” Prosegue Marco Bazzara, Quality Manager e Academy Director, “E’ proprio questo l'obiettivo del Trieste Coffee Experts, un progetto a cui noi Bazzara teniamo molto e su cui lavoriamo tanto, un avvenimento importante per la città perché raccoglie i più importanti personaggi del mondo caffeicolo italiano e internazionale. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura straordinaria, contribuendo con il loro entusiasmo e conoscenza”.

La famiglia Bazzara guarda al futuro con la determinazione di continuare a promuovere la cultura del caffè di alta qualità, sostenibile e innovativa. “La partecipazione numerosa e autorevole di figure di spicco del nostro settore, unite alla condivisione di casi studio reali con la platea e gli appassionati in streaming, rappresenta un motivo di profondo orgoglio - conclude il CEO Mauro Bazzara -. Un'esperienza che va oltre il semplice evento: è stata una condivisione di idee, una crescita professionale e umana che ci lascia con il cuore pieno. Crediamo che questa edizione del Trieste Coffee Experts abbia apportato un contributo significativo nel consolidare la reputazione di Trieste come la Capitale del caffè”.