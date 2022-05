Torta soffice con bucce di banana: buona e amica dell'ambiente

Le banane sono il frutto più consumato al mondo, gustose e ricche di nutrienti nascondono molte proprietà anche nella buccia. In pochi conoscono le potenzialità della buccia della banana tanto da essere utilizzata in casa come rimedio totalmente naturale in molte circostanze ed ingrediente base per realizzare diversi piatti. Oggi vi suggeriamo una ricetta della cultura esotica a base di bucce di banana, buona non solo per il principio del riciclo ma anche per il suo contenuto in vitamine e minerali e per il suo sapore unico: la torta soffice con bucce di banana.

Ingredienti

3 bucce di banane bio;

250 gr di zucchero;

200 gr di farina 0 oppure 00;

40 gr di fecola di patate;

3 uova;

130 ml di latte;

70 gr di burro fuso;

1 bustina di lievito per dolci;

1 baccello di vaniglia;

1 baccello di cannella;

1 pizzico di sale.

Preparazione

Prima di iniziare è importante lavare bene le bucce di banana e asciugarle con una carta da cucina. Fate intiepidire il latte con il baccello di cannella e unitelo poi alle bucce di banana (private della loro estremità) lavate e asciugate e frullatele nel mixer. Montate a neve i bianchi d'uovo e sciogliete (senza far bruciare) il burro sul fuoco oppure, se ne avete la possibilità, in un microonde. Unite ai tuorli montati con lo zucchero il burro fuso e il mix di latte e bucce di banana. Amalgamate bene il tutto e aggiungete la farina, la vaniglia e il lievito setacciati, sempre mescolando per bene. Alla fine incorporate i tuorli a neve cercando di non smontare il composto e muovendo la spatola da cucina dal basso verso l'alto. Potete utilizzare una tortiera di 22-24 cm di diametro imburrata e infarinata e cuocere il vostro dolce a 180° per circa 45/50 minuti.