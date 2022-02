Torta croccante con mele e mandorle: la ricetta

Oggi vi proponiamo una ricetta facile e veloce: la torta croccante di mele e mandorle, golosa e ideale in questo periodo dell'anno piacerà sicuramente anche ai più piccoli. Ecco il procedimento.

Ingredienti

Per l'impasto:

farina, 350 gr

lievito, 1 bustina

mandorle tritate, 100 gr

uovo, 1

burro, 200 gr

zucchero, 100 gr

burro

Per il ripieno:

mele, 300 gr;

mandorle tritate, 25 gr;

zucchero a velo, 1 cucchiaio.

Procedimento

Innanzitutto mettiamo in una ciotola tutti gli ingredienti dell'impasto e amalgamiamoli con cura. Lasciamo poi riposare la pasta in un luogo caldo per 2 ore circa. A questo punto dividiamo l'impasto in tre parti e stendiamo sul piano da lavoro le tre parti di pasta. Imburriamo poi una teglia e disponiamo il primo strato di pasta e scaldiamo il forno a 160° C.

Ora passiamo alle mele. Sbucciamole e tagliamole a dadini. Uniamo i dadini di mela. Mescoliamo e versiamo la metà del composto sul primo strato di pasta disposto sulla teglia. Appoggiamo il secondo strato di pasta e versiamo il restante composto di mele sulla pasta. Ora poggiamo l'ultimo strato di pasta e con una forchetta foriamo più volte la pasta. Distribuiamo sopra le mandorle tritate. Ora possiamo inserire la teglia nel forno e fare cuocere per 45 minuti circa. Prima di servire la torta cospargiamola con lo zucchero a velo.