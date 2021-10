Trieste è la dodicesima città più sicura al mondo: la classifica

Grandi soddisfazioni per Trieste: Numbeo, database di crowdfunding che raccoglie secondo i dati forniti dagli utenti prezzi di consumo, tassi di criminalità percepiti, qualità dell'assistenza sanitaria e tanto altro ancora ha decretato in una sua elaborazione/sondaggio proprio Trieste come la dodicesima città più sicura al mondo, superando Basilea (Svizzera) e Reykjavik (Islanda). In cima alla classifica c'è Doha, capitale del Qatar. A riportare i dati è l'Ansa.

La posizione però varia se si guarda alla classifica con i valori più recenti, in cui Trieste è più o meno al quarantesimo posto. In linea generale, solo quattro città europee vengono percepite come più sicure di Trieste: Zurigo, Monaco di Baviera, Berna e la norvegese Trondheim. Il record mondiale della criminalità spetta invece, sempre secondo Numbeo, a Caracas (Venezuela), che precede Pretoria (Sudafrica) e Port Moresby (Papua Nuova Guinea).

"La collocazione di Trieste al dodicesimo posto tra le città più sicure del mondo, evidenziata da un sondaggio Numbeo, è un buon risultato e lo stimolo a confermare e rafforzare l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia": questo il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza alla classifica pubblicata dal più grande database al mondo di informazioni su città e nazioni fornite direttamente dagli utenti.