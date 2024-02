Turismo, Trieste tra le mete italiane più visitate e amate

Dalla montagna al mare, dalle numerose tradizioni millenarie all'invidiabile e storico patrimonio culturale: il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più ambite dai turisti, non solo italiani, anzi, in particolar modo dagli esteri. A rivelarlo è l'ultima indagine delle Camere di Commercio FVG-Isnart, basata su un campione di 1.750 intervistati.

Dai risultati della ricerca si evince che a rimanere più nel cuore dei visitatori di tutto il mondo sono le nostre spiagge e il ricco patrimonio storico-artistico. Nella graduatoria nazionale, tra i primi quaranta comuni italiani preferiti dai turisti, primeggia Lignano Sabbiadoro che si classifica al 17esimo posto, troviamo poi Trieste al 39esimo e Grado al 40esimo posto.

L'indagine

Altri interessanti dati sono da tenere in considerazione: il turismo del Friuli Venezia Giulia è relativamente anziano; si colloca infatti nella fascia di coloro nati tra il 1965 e il 1995. Ogni turista spende in media 92 euro al giorno, in aggiunta alle spese per l’alloggio e gli spostamenti. In generale, la maggior parte ha premiato la nostra regione con punteggi dall’8 al 10, apprezzando in particolar modo la qualità del cibo e delle bevande, la cortesia e l’ospitalità, la ristorazione in generale e la qualità delle strutture alberghiere.

Inoltre, da un'indagine simile, condotta però ad agosto 2023, è stato dedotto che l’81,5 per cento dei turisti passa in media da una a due settimane in Friuli Venezia Giulia, scegliendo per il 53 per cento gli alberghi a 3 o 4 stelle. Segue poi l’opzione dei Bed&Breakfast (12 per cento), quella degli alloggi privati (9 per cento), delle case degli amici (6 per cento) e delle case private in generale (4 per cento).