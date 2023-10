Trimestre anti-inflazione, la lista dei negozi aderenti a Trieste e provincia

Ufficialmente iniziato ieri il "trimestre anti-inflazione" con prezzi calmierati "su prodotti alimentari ma anche prodotti di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia". Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha annunciato la firma del patto con oltre 30 associazioni della distribuzione, del commercio e dell'industria del largo consumo per contrastare il caro vita e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie.

"È una sperimentazione di tre mesi, aiutiamo le famiglie", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni. "Il trimestre anti-inflazione inizierà domenica, il primo ottobre, con il carrello tricolore, il carrello della spesa che è quello che più colpisce le famiglie italiane", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "È importante che inizi domenica e che comprenda l'intero periodo natalizio - ha aggiunto, anche - per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti".

Trimestre anti-inflazione, come funziona

Il "trimestre anti-inflazione" nasce da un patto firmato tra governo, produttori e distributori per offrire agli italiani prodotti a prezzi bloccati o scontati. La campagna "Patto anti-inflazione" arriva in un periodo di aumento generalizzato del costo della vita, al supermercato e non solo, e serve ad aiutare le famiglie in questo periodo di rincari. I beni che rientrano nell'iniziativa sono di prima necessità, alimentari e non. Hanno aderito 32 associazioni e ogni impresa ha scelto la soluzione più adatta. Sarà possibile trovare i prodotti scontati nei negozi e supermercati segnalati che esporranno il "bollino", un carrello della spesa tricolore. Ma non solo prodotti alimentari: rientrano nel patto anche prodotti per l'infanzia, la cura della persona e i "principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura".

Su una selezione di prodotti possono essere previsti prezzi fissi, promozioni, iniziative sui prodotti a marchio del distributore, carrelli a prezzo scontato o unico. Il trimestre con i prodotti scontati è iniziato ieri, 1°ottobre, e terminerà il 31 dicembre 2023.

Dove trovare i prodotti scontati a Trieste e provincia

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto un bollino digitale contenente un logo che riprende i colori della bandiera italiana e riporta la scritta

"trimestre anti-inflazione". Gli esercizi e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili tramite l'esposizione di questo logo, che potranno utilizzare anche nei propri canali di comunicazione al pubblico. Ecco di seguito l'elenco dei negozi aderenti a Trieste e in tutta la provincia.