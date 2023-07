"Radici": il video tributo a Trieste “città del caffè”

Bazzara da sempre cerca di interpretare il ruolo di ambasciatore dell’Italian Lifestyle - inteso come attitudine, saper vivere, un modo di essere che genera benessere nel rispondere alle esigenze del mondo contemporaneo. Valori che ben si prestano ad essere divulgati attraverso il linguaggio cinematografico, ed ecco spiegato il perché la torrefazione triestina ha confermato per il secondo anno di fila la partnership con ShorTS International Film Festival, punto di riferimento per il genere del cortometraggio a livello internazionale. Quest’anno l’evento si è svolto per la sua 24a edizione da sabato 1 a sabato 8 luglio presso il Giardino del Cinema di Trieste.

Un tributo a Trieste “Città del caffè”

La manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero e diretta da Maurizio di Rienzo, presentata ufficialmente in conferenza stampa giovedì 22 giugno 2023 presso la Sala Xenia di Trieste in Riva Tre Novembre, è una partnership molto gradita in cui la Bazzara ha celebrato e rafforzato il suo legame con Trieste “Città del caffè” inaugurando quello con il cinema, già avvicinato con le numerose produzioni video realizzate con la finalità di divulgare la cultura del caffè di qualità. Lo scorso anno, lo short movie realizzato per l’occasione, dal titolo “La Regina delle Nevi”, aveva celebrato l’amore tramite un’appassionante cronistoria emozionale di un rapporto di coppia (interpretato da Sara Renar e Dimitri Simoni?) giunto ormai al termine. Quest’anno, l’azienda ha partecipato con un cortometraggio fuori concorso dedicato alla filiera del caffè triestina, importante simbolo di supporto all’economia, al territorio e alle comunità locali.

“Radici - La storia del caffè, la storia di una città, la storia di una famiglia", presentato nella serata di mercoledì 5 luglio al Giardino Pubblico di Trieste, è un piccolo tributo, un dolce ricordo di chi, giorno dopo giorno, custodisce e tramanda l'arte dell'espresso, il segreto della sua qualità. In questo viaggio interminabile, lo short movie è l'istantanea di un minuscolo ingranaggio, una stella microscopica nel firmamento della filiera del caffè.

A seguire la direzione, lo sviluppo e l’editing dell’opera, prodotta da Bazzara e Alice Gregori, è stato il giovane regista e direttore della fotografia Matteo Prodan, in arte Sergio Cinghiale. Lorenzo Roccaro si è occupato della stesura dei testi e assieme ad Adriano Rosso e allo stesso Prodan ha curato la parte tecnica del cortometraggio. Le registrazioni audio e il sound engineering sono state demandate a Marco Roccaro. Un ringraziamento speciale va agli attori: Nicolas Mario Murkovic, Mattia Murkovic (anche voce narrante) e Alessio Castelli, che si sono immersi e applicati con dedizione nelle rispettive interpretazioni di questa piccola storia di famiglia.

Con le proiezioni serali dei corti della competitiva e storica sezione Maremetraggio, da quest’anno si sono affiancati anche gli ShorTS Express (corti della durata massima di 5’), gli Eco-ShorTS (corti internazionali a tematica ambientale) e gli ItaliaInShorTS (corti Made in Italy), insieme a nove cortometraggi del Focus Grecia. Il nuovo spot Bazzara ha aperto ogni serata dell’evento avendo come temi principali l’eleganza, la fantasia e la creatività. Infine, l’azienda ha consegnato il “Premio Bazzara” nella serata dedicata agli Eco-ShorTS.

La comunicazione

In un mondo sempre più connesso e globalizzato, la comunicazione - digitale e non - diventa sempre più importante per la torrefazione e a dimostrarlo sono i dati. Tra i tanti successi della Bazzara, leader nella divulgazione della cultura caffeicola, ricordiamo infatti quello del canale YouTube, i cinque libri per esperti e coffee lover, di cui due - “La Filiera del caffè espresso” e “La Degustazione del caffè” - freschissimi di ristampa con importanti aggiornamenti. L’azienda oggi continua a dare grande importanza alla comunicazione attraverso i suoi canali social, i media, e i video e perché no, anche il cinema, con l’obiettivo di divulgare la cultura del caffè in tutte le sue più svariate forme.

Con ShorTS International Film Festival “l’intenzione è stata quella di esprimere non solo il concetto di qualità e famiglia, ma anche quello di tradizione, storia e cultura di una città, un omaggio a Trieste” affermano Mauro e Franco Bazzara, rispettivamente AD e Presidente dell’azienda. “Siamo felici di affiancare ShorTS International Film Festival, un’iniziativa che crediamo possa contribuire a diffondere la cultura in tutte le sue forme. La rassegna è infatti un appuntamento da non perdere a Trieste, un regalo alla città che si apre come una finestra sul mondo per riscoprire l’italianità, la tipicità della bellezza della vita tutta all’italiana e non solo, ma di quelli che sono i valori fondamentali dell’esistenza” continuano.

La rassegna che si è svolta in città, pur senza rinunciare ad una proposta di contenuti pensati appositamente per il web, ha dedicato un’intera settimana alle nuove promesse del cinema italiano e internazionale, attraverso la proiezione dei migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo e di una selezione di lungometraggi, opere prime italiane.

Dunque, non solo produzione, export e formazione, a completare il quadro delle attività seguite dalla Bazzara non poteva di certo mancare la comunicazione e l’universo digitale, diventato ormai fondamentale in un’era sempre più tecnologica: aspetto a cui l’azienda ha sempre dedicato un’attenzione particolare.