Serie A2, è tempo di Udine-Trieste: un derby con vista Playoff

Un derby regionale con profumo di play-off che in serie A mancava da un po’. Così potremmo presentare l’interessante match che andrà in scena al PalaCarnera di Udine sabato 27 gennaio con palla a due alle 20:30.

Entrambe le squadre stanno attraversando un buon periodo di forma, Futurosa iVision arriva a Udine con una dote di 9 vittorie nelle ultime 10 partite, la APU Delser Crich non ha mai perso in casa ed esce da 5 vittorie consecutive.

Dalle premesse ci sarà da divertirsi: Futurosa iVision scende al Carnera per giocare a viso aperto contro la corazzata Delser, che , con due sole sconfitte, è saldamente piazzata al secondo posto in classifica.

La conferenza stampa di Coach Mura

Andrea Mura non nasconde le difficoltà del match: “Udine è una squadra solida, fisica, intensa, allenata in maniera eccellente da Riga, che gioca un’ottima pallacanestro. Mancherà Sara Ronchi, la giocatrice di riferimento, ma in queste ultime gare la Delser ha reagito in maniera egregia, giocando forse con ancora maggior unità. Udine ha nell’intensità difensiva e nel gioco in transizione i suoi punti di forza: sanno aprire benissimo il campo con Bovenzi e punire dalla lunga, con Gregori che in questo momento sta facendo la differenza. Sotto canestro hanno due delle migliori lunghe interne del campionato.”

Dopo la vittoria convincente contro Matelica, un’altra bellissima sfida per le rosanero, che si stanno proponendo come le outsider di questo campionato: “Una sfida per noi assolutamente stimolante, dove ci mettiamo in gioco contro una delle migliori squadre d’Italia di questa categoria. Sarà una bella partita perché Udine gioca sempre, non mira a rompere il tuo gioco ma a costruire il suo, come piace fare anche a noi. Dovremo giocare la partita sul giro palla e sulla fisicità delle nostre esterne, che possono creare molti mismatch favorevoli; dovremo tenere la loro transizione e giocarci il controllo dei rimbalzi, tenendo Katshitshi e Cancelli lontane dal nostro ferro. Sfide importanti, ma noi ci siamo”.



Il match si presenta come uno dei più interessanti della stagione per le #F e ci dirà i margini che Futurosa iVision ha davanti a sé. Inizio alle ore 20:30 al Palasport Carnera. Ingresso gratuito.