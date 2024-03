Serie A2, Trieste batte Treviso e sale al quarto posto in classifica

La Futurosa Trieste iVision vince 58-46 contro il Martina Treviso e sale al quarto posto in classifica nel Girone B del campionato di Serie A2 di basket femminile. Bella affermazione per le Mule che all'Allianz Dome si aggiudicano lo scontro diretto in modo superbo.

LA PARTITA

Parte forte Treviso che al termine del primo quarto è avanti di +6, 11-17 il parziale. Nel secondo quarto Coach Mura assesta meglio le ragazze di Trieste sul parquet e il match cambia volto e inerzia.

La frazione si chiude sul 17-4 per le padrone di casa per un combinato disposto a fine primo tempo di 28-21 per Trieste.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga arriva lo scossone decisivo. Spinta dal pubblico dell'Allianz Dome la Futurosa allunga il distacco di altri 9 punti, 21-12 il parziale mentra il tabellone al minuto 30 recita Treviso-Trieste 49-33.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. La frazione è appannaggio di Treviso, 9-13 il parziale per un risultato finale di 58-46 per la iVision. Arriva cosi la vittoria numero 14 in stagione, una vittoria decisiva perché permette alla Futurosa di staccare la Martina e di blindare il quarto posto

IL TABELLINO

Futurosa Trieste iVision - Martina Treviso 58 - 46 (11-17, 28-21, 49-33, 58-46)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Collovati, Visintin, Briganti, Rosset NE, Tempia 4 (1/2, 0/3), Ostojic* 8 (1/4, 1/1), Miccoli* 21 (10/15, 0/1), Leghissa 2 (1/3 da 2), Sammartini* 9 (3/6, 1/2), Lombardi, Camporeale* 8 (0/3, 2/6), Carini* 6 (3/4, 0/2) Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 19/37 - Tiri da 3: 4/15 - Tiri Liberi: 8/17 - Rimbalzi: 48 5+43 (Miccoli 16) - Assist: 6 (Sammartini 3) - Palle Recuperate: 5 (Camporeale 3) - Palle Perse: 15 (Ostojic 4)



MARTINA TREVISO: Zagni 2 (1/4, 0/2), Vespignani* 4 (1/8, 0/2), Amabiglia, Capra 3 (1/3 da 3), Perini*, Lazzari NE, D'Angelo C.* 20 (7/15, 1/2), Gini, Da Pozzo* 8 (2/6, 1/1), Egwoh* 9 (3/11 da 2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 14/49 - Tiri da 3: 3/19 - Tiri Liberi: 9/17 - Rimbalzi: 40 11+29 (Da Pozzo 9) - Assist: 6 (Vespignani 2) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 3) - Palle Perse: 6 (Perini 2)

Arbitri: Spinelli J., Tomasello C.