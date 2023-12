Trieste inarrestabile, batte la squadra veneta ed entra in zona Playoff

Un’altra vittoria per Futurosa #Forna Basket Trieste, che ha la meglio su Solmec Rovigo per 76-54.

La partita

La cronaca (Fonte LBF) - Trieste inizia subito forte e con Camporeale, Ostojic e Sammartini si porta subito avanti per 8-0, prendendo così sin da subito le redini del match. Anche Rosset si iscrive alla partita nel primo quarto, ed è lei a dare la doppia cifra di vantaggio alle sue (12-2) e a portarle, insieme a Ostojic, sul +12 (16-4).

Furlani e Zanetti dimezzano lo svantaggio (16-10), ma Rosset, Miccoli e Tempia ricacciano indietro le avversarie e chiudono il quarto sul 25-16. Sammartini sblocca il risultato dopo due minuti di errori a inizio secondo periodo ed è lei ad aprire il parziale di 10-0 con cui Trieste inaugura il quarto.

Il libero di Lombardi porta le padrone di casa sul +20 (37-17), che dominano nettamente la seconda frazione e indirizzano il match dopo soli venti minuti. Il canestro di Ostojic fa toccare a Trieste il +27, che fino a quel momento è il massimo vantaggio (44-17) e il parziale generale della seconda frazione dice 23-8 per le padrone di casa: il primo tempo si chiude con le friulane che doppiano Rovigo sul punteggio di 48-24. Macarena Rosset è quasi in doppia doppia dopo venti minuti con 15 punti e 9 rimbalzi e Trieste in quest’ultima voce surclassa le avversarie per 29-17.

Anche le due sole palle perse contribuiscono al vantaggio delle triestine su Rovigo, che chiude il quarto con nessuna giocatrice in doppia cifra e nessuna tripla segnata sulle 7 tentate. Con sei punti consecutivi a inizio terzo periodo Rovigo prova a riavvicinarsi (48-30), ma Trieste risponde con un controparziale di 11-0 che la porta a sfiorare i trenta punti di vantaggio (59-30).

Battilotti interrompe gli oltre sei minuti senza segnare di Rovigo, ma il quarto si chiude con il netto vantaggio di Trieste (61-34). I trenta punti di vantaggio arrivano però nel quarto periodo, quando Miccoli segna il 72-42 per le sue, che risulta essere anche il massimo vantaggio del match.

Trieste chiude sul 76-54 mandando ben quattro giocatrici in doppia cifra di cui due in doppia doppia: Miccoli (12+11 rimbalzi) e Rosset (18+11 rimbalzi). È grazie a questa fisicità che le padrone di casa surclassano le avversarie a rimbalzo per 52-31, con anche 36 punti in area a 24. Rovigo ritrova la doppia doppia di Sara Zanetti (13+12 rimbalzi), ma si arrende alla quarta sconfitta consecutiva. Trieste invece conferma il suo ottimo momento, vincendo la sua quinta di fila.

Il tabellino

Futurosa #Forna Basket Trieste - Solmec Rhodigium Basket 76 - 54 (25-16, 48-24, 61-34, 76-54)



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Messina, Briganti 2 (1/1 da 2), Rosset* 19 (5/10 da 2), Tempia 4 (1/4, 0/2), Ostojic* 8 (2/4 da 2), Miccoli* 12 (4/12 da 2), Cressati, Leghissa, Sammartini* 15 (4/7, 1/2), Lombardi 5 (0/1, 1/2), Camporeale* 11 (2/5, 2/3), Carini Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 19/46 - Tiri da 3: 4/12 - Tiri Liberi: 26/31 - Rimbalzi: 52 9+43 (Rosset 11) - Assist: 3 (Ostojic 1) - Palle Recuperate: 9 (Sammartini 4) - Palle Perse: 14 (Rosset 3)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Viviani* 11 (1/2, 1/3), Martin, Paoletti, Battilotti 2 (1/3 da 2), Tumeo 2 (1/3, 0/1), Bonivento* 11 (3/7, 0/3), Marchetti, Zanetti* 13 (5/10 da 2), Furlani* 5 (2/5 da 2), Hatch* 10 (2/7, 2/4), Poletto NE Allenatore: Pegoraro G.

Tiri da 2: 15/43 - Tiri da 3: 3/16 - Tiri Liberi: 15/22 - Rimbalzi: 31 3+28 (Zanetti 12) - Assist: 4 (Tumeo 2) - Palle Recuperate: 10 (Bonivento 4) - Palle Perse: 16 (Bonivento 4)

Arbitri: Fusari R., Gurrera S.