Pallacanestro Trieste, al via la Winter Promo biancorossa: tutti i dettagli

La Pallacanestro Trieste ha iniziato al meglio il suo girone di ritorno della Serie A2 Old Wild West 2023-2024 conquistando i due punti in trasferta sul campo della Agribertocchi Orzinuov

Dal suo ritorno al PalaTrieste il prossimo 17 dicembre con la Benedetto XIV Cento la società biancorossa ha deciso di dedicare delle speciali promozioni ai suoi tifosi, abbonati e non, per poter assistere alle gare casalinghe della squadra con dei prezzi agevolati per le gare del girone di ritorno.

Pensando ai suoi abbonati sarà anche attiva la promozione del “Porta un Amico” al costo di 5 Euro a tagliando, nel settore di appartenenza, per la sfida rimandata al prossimo 24 gennaio alle ore 20:00 con San Giobbe Basket Chiusi.

I tifosi che non hanno sottoscritto l’abbonamento a inizio stagione potranno approfittare della “Winter Promo”, che permetterà loro di assistere alle 5 gare al PalaTrieste che chiuderanno il ritorno del Girone Rosso con le seguenti modalità:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 UNDER 12 UNDER 5 PRIMA FILA 820,00 € SUPERVIP 525,00 € VIP (sett. A–B–J) 310,00 € 280,00 € PARTERRE (sett. E-F-G ) 170,00 € 155,00 € 70,00 € SILVER (sett. C-D-H-I ) 140,00 € 125,00 € 55,00 € TRIBUNE (K-N) 95,00 € 80,00 € 35,00 € 10,00 € DISTINTI (sett. O – P – S1) 75,00 € 65,00 € 30,00 € 10,00 € UNIVERSITY SECTION (S2) 40,00 € CURVA NORD (sett. L-M) 55,00 € 50,00 € 20,00 € 10,00 € II ANELLO (sett. Q – R) 55,00 € 50,00 € 20,00 € 10,00 €

Da lunedì 11 dicembre oltre a poter sottoscrivere la “Winter Promo”, sarà inoltre possibile acquistare il biglietto per la singola partita di domenica 17 dicembre con Benedetto XIV Cento, ai seguenti prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 UNDER 12 UNDER 5 PRIMA FILA 205,00 € SUPERVIP 130,00 € VIP (sett. A–B–J) 77,00 € 69,00 € PARTERRE (sett. E-F-G ) 43,00 € 38,00 € 17,00 € SILVER (sett. C-D-H-I ) 35,00 € 31,00 € 14,00 € TRIBUNE (K-N) 23,00 € 20,00 € 9,00 € 2,00 € DISTINTI (sett. O – P – S1) 18,00 € 15,00 € 7,00 € 2,00 € UNIVERSITY SECTION (S2) 11,00 € CURVA NORD (sett. L-M) 13,00 € 11,00 € 5,00 € 2,00 € II ANELLO (sett. Q – R) 13,00 € 11,00 € 5,00 € 2,00 €

Biglietteria interna (atrio ingresso principale di Via Flavia 3):

martedì 5/12 ore 16.00 - 19.00

mercoledì 6/12 ore 16.00 - 19.00

giovedì 7/12 ore 16.00 - 19.00

lunedì 11/12: ore 16.00 – 19.00

martedì 12/12: ore 16.00 – 19.00

mercoledì 13/12: ore 16.00 - 19.00

giovedì 14/12: ore 16.00 - 19.00

venerdì 15/12: ore 16.00 – 19.00

sabato 16/12: ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

Biglietteria esterna (botteghini di Via Flavia 3):

domenica 17/12 a partire dalle ore 14.00 e fino alla fine del secondo quarto.

Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia (sportello di Via Roma 18):

Mercoledì 13/12: ore 10.30 – 13.30

Giovedì 14/12: ore 10.30 – 13.30

Venerdì 15/12: ore 10.30 – 13.30

Parallelamente sarà attiva la vendita online, a partire dalle ore 16.00 di martedì 5/12, solo per la “Winter Promo”, da lunedì 11/12 anche per la gara singola con Cento, e fino alle ore 18.00 di domenica 17 dicembre, al link:

UNDER 18: nati dall'anno 2010 all'anno 2005

UNDER 12: nati dall'anno 2017 all'anno 2011

UNDER 5: nati dall'anno 2018

UNIVERSITARI: previa esibizione libretto elettronico (di tutte le Università)

Per maggiori informazioni rivolgersi a ticketing@pallacanestrotrieste.it.