Pallacanestro Trieste, il derby con Udine porta una bella novità

In occasione del derby contro Udine, Pallacanestro Trieste presenta le maglie ufficiali stagione 2023-2024 fornite da Nike attraverso il distributore ufficiale GTZ DISTRIBUTION, disegnate dallo studio grafico Bureau Borsche che ha avviato una rivoluzione nel concept, design e qualità dei prodotti “on-court” dedicati ai giocatori.

Disegnato dallo stesso studio grafico è anche il merchandising dedicato ai tifosi che sarà in vendita da domani nello store ufficiale e online sul sito web della Pallacanestro Trieste, anch’esso completamente rinnovato e pubblicato nella nuova versione.

La nuova maglia ufficiale - rilasciata nella versione rossa (Home) e bianco “off white” (Away) - nasce dalla volontà di sviluppare in chiave internazionale il merchandising e il design dei capi Pallacanestro Trieste.

Numerose le novità stilistiche che i tifosi troveranno nella maglia, intitolata “Vengo dal vento”: si parte dal logo dinamico, declinato in diverse colorazioni a seconda della divisa indossata, dalla rivisitazione dei colori di base, dai numerosi dettagli che raccontano del legame con la città e con il suo vento, la Bora.

“Vengo dal Vento” è l’elemento cardine delle jersey Home e Away, raccontato su una doppia fettuccia che percorre in senso longitudinale le maglie: la fettuccia incornicia un elemento grafico in velluto, la stilizzazione di una cima, che richiama il rapporto di Trieste con il mare e ricorda l’elemento che adorna la rosa dei venti posta in cima al Molo Audace.

Gli elementi delle nuove divise

A rimarcare il riferimento alla Bora sono due ulteriori elementi. Il primo, didascalico, posto in basso a sinistra sul fronte della Jersey. Il secondo, sul retro, ritrae una stilizzazione della rosa dei venti realizzata con le alabarde - il simbolo di Trieste.

L’elemento centrale è la linea verticale che percorre la maglia a indicare il ruolo cardinale di Trieste, tra mare e montagna, Est e Ovest.

Innovativo anche il font utilizzato per i dettagli testuali, e le gradazioni di rosso utilizzate per logo e scritte, scelte con l’obiettivo di dare nuovi contenuti e sfumature al tradizionale bianco-rosso. La cura dei particolari, i colori scelti, gli elementi in gradazione fanno della nuova maglia della Pallacanestro Trieste un prodotto iconico, innovativo e di tendenza.

L’intero progetto va oltre al concetto di abbigliamento tecnico: è stato ideato con l’obiettivo di creare una vera e propria collezione, il cui centro di gravità sarà costituito dagli elementi che caratterizzano la Jersey da gioco.

Nel progetto di rinascita della Pallacanestro Trieste il tema del design è infatti centrale; la società ha individuato in valori quali l’unicità, la cura dei dettagli, l’attenzione ai particolari uno dei veicoli di promozione e internazionalizzazione del marchio per far conoscere Pallacanestro Trieste anche all’estero.